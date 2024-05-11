Самый сильный солнечный шторм с 2003 года обрушился на Землю, вызвав полярные сияния

Земля столкнулась с самым сильным солнечным штормом с 2003 года. Сопровождалась эта активность захватывающими представлениями полярного сияния. Об этом сообщает NOAA Space Weather Prediction Center, передает УНН.

Детали

По информации федеральной организации по исследованию погоды и океана США (NOAA), Земля испытала сильнейший солнечный шторм с 2003 года. Это масштабное природное явление вызвало угрозу для электрических сетей, спутниковых систем и наблюдений на орбите.

Геомагнитные бури, отмечает NOAA, могут продолжаться в течение следующих выходных.

Сильная солнечная активность также вызвала захватывающие представления полярного сияния, которые наблюдались на небе в некоторых регионах.

Стоит заметить, что геомагнитная буря может создавать временные помехи для спутниковой связи и электроэнергии.

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