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Найсильніший сонячний шторм з 2003 року обрушився на Землю, викликавши полярні сяйва

Київ • УНН

 • 27199 перегляди

Земля пережила найсильніший сонячний шторм з 2003 року, що спричинив вражаючі полярні сяйва.

Земля стикнулася з найсильнішим сонячним штормом з 2003. Супроводжувалася ця активність захоплюючими виставами полярного сяйва. Про це повідомляє NOAA Space Weather Prediction Center, передає УНН.

Деталі

За інформацією федеральної організації з дослідження погоди та океану США (NOAA), Земля зазнала найсильнішого сонячного шторму з 2003 року. Цей масштабне природне явище викликало загрозу для електричних мереж, супутникових систем та спостережень на орбіті.

Геомагнітні бурі, зазначає NOAA, можуть тривати протягом наступних вихідних.

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Сильна сонячна активність також спричинила захоплюючі вистави полярного сяйва, що спостерігалися на небі в деяких регіонах.

Варто зауважити, що геомагнітна буря може створювати тимчасові перешкоди для супутникового зв'язку та електроенергії.

Дослідники розшифрували стародавній китайський текст, який описує полярне сяйво01.01.23, 14:14 • 775280 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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