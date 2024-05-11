Найсильніший сонячний шторм з 2003 року обрушився на Землю, викликавши полярні сяйва
Київ • УНН
Земля пережила найсильніший сонячний шторм з 2003 року, що спричинив вражаючі полярні сяйва.
Земля стикнулася з найсильнішим сонячним штормом з 2003. Супроводжувалася ця активність захоплюючими виставами полярного сяйва. Про це повідомляє NOAA Space Weather Prediction Center, передає УНН.
Деталі
За інформацією федеральної організації з дослідження погоди та океану США (NOAA), Земля зазнала найсильнішого сонячного шторму з 2003 року. Цей масштабне природне явище викликало загрозу для електричних мереж, супутникових систем та спостережень на орбіті.
Геомагнітні бурі, зазначає NOAA, можуть тривати протягом наступних вихідних.
Сильна сонячна активність також спричинила захоплюючі вистави полярного сяйва, що спостерігалися на небі в деяких регіонах.
Варто зауважити, що геомагнітна буря може створювати тимчасові перешкоди для супутникового зв'язку та електроенергії.
Дослідники розшифрували стародавній китайський текст, який описує полярне сяйво01.01.23, 14:14 • 775280 переглядiв