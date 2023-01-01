Исследователи расшифровали древний китайский текст, описывающий полярное сияние

Детали

Согласно статье, опубликованной в апреле 2022 года в журнале Advances in Space Research, пара исследователей обнаружила, вероятно, самое древнее описание полярного сияния. Авторы привязывают вероятную дату события к 977 или 957 году до нашей эры. Следующее древнейшее описание кандидата на полярное сияние найдено на ассирийских клинописных табличках, датированных 679-655 года до нашей эры.

Исследователи рассказывают, что в древнем тексте говорится о появлении "пятицветного света", видимого в северной части ночного неба в конце правления короля Чжао из династии Чжоу. Полярное сияние, как правило, видно только в полярных регионах, но мощные геомагнитные бури могут повлечь за собой расширение полярных овалов в низшие широты, часто сопровождаемые разноцветными огнями. По словам авторов, в течение 10 века до нашей эры северный магнитный полюс Земли был примерно на 15 градусов ближе к центральному Китаю, чем сегодня, поэтому люди там вполне могли быть свидетелями таких проявлений.

Хотя технически это нельзя подтвердить, авторы пишут, что "явное упоминание о ночных наблюдениях исключает дневные проявления атмосферной оптики, иногда имитирующие события-кандидаты". Кроме того, "появление разноцветного явления на северном небе ночью схоже с визуальными полярными проявлениями в регионах средних широт". Исследователи добавили, что текущий перевод текста XVI века описывает событие как "комету", а не как "пятицветный свет", поэтому до сих пор оно не было идентифицировано.

Добавим

"Бамбуковые анналы" — это хроника древнего Китая, написанная на бамбуковых полосках, охватывающая период эпохи Желтого Императора и так называемый период Воюющих царств (5 век — 221 год до нашей эри). Оригинальный текст "Бамбуковых анналов" был похоронен вместе с королем Вэй Сян, умершим в 296 году до нашей эры, и не был обнаружен до 281 года нашей эры.

Напомним

Ученые провели зеркальные тесты с десятком пингвинов Адели, обитающих в Восточной Антарктиде, и обнаружили, что нелетающие птицы узнали себя в двух из трех экспериментов.