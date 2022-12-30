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Антарктичні пінгвіни пройшли дзеркальний тест: вчені поділилися результатами

Антарктичні пінгвіни пройшли дзеркальний тест: вчені поділилися результатами

Київ • УНН

 • 483115 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вчені провели дзеркальні тести з десятком пінгвінів Аделі, що мешкають у Східній Антарктиді, і виявили, що нелітаючі птахи впізнали себе в двох з трьох експериментів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Дзеркальний тест був розроблений у 1970 році американським психологом Гордоном Геллапом-молодшим. За допомогою нього вчений хотів зрозуміти, чи мають тварини здатність до візуального самопізнання. З того часу дзеркальний тест пройшли безліч тварин. Вчені дійшли висновку, що китоподібні, примати, слони, деякі птахи та риби мають самосвідомість. Зараз до них приєдналися й антарктичні пінгвіни Аделі.

Деталі 

Для проведення дзеркального тесту вчені зазвичай позначають ділянку тіла тварини, коли вона перебуває під наркозом. Після того, як тварина прокидається, її поміщають у приміщення з доступом до дзеркала — якщо тварина торкається мітки й досліджує її, це вважається ознакою того, що тварина сприймає відображення як образ самої себе, а не іншої тварини.

У новому дослідженні вчені з міністерства наук про Землю при уряді Індії, Індійського технологічного інституту в Бомбеї та Національного інституту перспективних досліджень (Індія) вирішили випробувати в дзеркальному тесті різновид арктичних пінгвінів Аделі. У дослідженні взяли участь 12 птахів.

Вчені провели дзеркальні тести з дюжиною пінгвінів Аделі, що живуть у Східній Антарктиді, і виявили, що птахи, які не літають, впізнали себе у двох із трьох експериментів. Загалом було проведено три тести: у першому на шляху пінгвінів встановили дзеркала; у другому — їх помістили в картонний вольєр із дзеркалами; у третьому — на дзеркала причепили наклейки-мітки.

Дослідники у ході першого експерименту встановили дзеркала на шляху пінгвінів і спостерігали за їхньою реакцією індивідуально або в групі, але у цьому випадку пінгвіни ніяк не реагували. На думку вчених, птахи сприймали своє відображення як інших представників свого виду. 

У ході другого тесту вчені спорудили картонний лабіринт, у якому встановили два дзеркала. Вони виявили, що пінгвіни проводили більше часу перед своїм відображенням, можливо, вивчаючи його.

У третьому ж тесті вчені розмістили на дзеркалах спеціальні наклейки, які закривали очі чи частину голови. Як виявили вчені, птахи почали нервувати та клювати наклейку, ніби щось заважало їм. Вчені припускають, що ця мотивація поведінки може вказувати на занепокоєння, коли вони не могли розглянути своє обличчя. При цьому, дослідники припускають, що така поведінка могла бути спричинена дискомфортом, викликаним нездатністю розглянути очі дзеркального відображення.

Незважаючи на те, що результати дослідження неоднозначні, вчені вважають, що дзеркальний тест спільно зі здатністю пінгвінів Аделі занурюватися в складне соціальне життя ймовірно свідчить про те, що вони мають почуття самоідентифікації та суб'єктивне самопізнання.

Нагадаємо 

Завдяки аргентинській програмі Товариства охорони дикої природи самець пінгвіна Дженту зняв підводне відео свого полювання.

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