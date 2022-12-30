Антарктические пингвины прошли зеркальный тест: ученые поделились результатами

Зеркальный тест был разработан в 1970 году американским психологом Гордоном Геллапом-младшим. С помощью него ученый хотел понять, обладают ли животные способностью к визуальному самопознанию. С этого времени зеркальный тест прошли множество животных. Ученые пришли к выводу, что китообразные, приматы, слоны, некоторые птицы и рыбы обладают самосознанием. Сейчас к ним присоединились и антарктические пингвины Адели.

Детали

Для проведения зеркального теста ученые обычно обозначают участок тела животного, когда он находится под наркозом. После того как животное просыпается, его помещают в помещение с доступом к зеркалу — если животное касается метки и исследует его, это считается признаком того, что животное воспринимает отражение как образ самого себя, а не другого животного.

В новом исследовании ученые из министерства наук о Земле при правительстве Индии, Индийского технологического института в Бомбее и Национального института перспективных исследований (Индия) решили опробовать в зеркальном тесте разновидность арктических пингвинов Адели. В исследовании приняли участие 12 птиц.

Ученые провели зеркальные тесты с дюжиной пингвинов Адели, живущих в Восточной Антарктиде, и обнаружили, что нелетающие птицы узнали себя в двух из трех экспериментов. В общей сложности было проведено три теста: в первом на пути пингвинов установили зеркала; во втором — их поместили в картонный вольер с зеркалами; в третьем — на зеркала прицепили наклейки-метки.

Исследователи в ходе первого эксперимента установили зеркала на пути пингвинов и наблюдали за их реакцией индивидуально или в группе, но в этом случае пингвины никак не реагировали. По мнению учёных, птицы воспринимали свое отражение как других представителей своего вида.

В ходе второго теста ученые соорудили картонный лабиринт, в котором установили два зеркала. Они обнаружили, что пингвины проводили больше времени перед своим отражением, возможно изучая его.

В третьем же тесте ученые разместили на зеркалах специальные наклейки, закрывавшие глаза или часть головы. Как обнаружили ученые, птицы начали нервничать и клевать наклейку, словно что-то мешало им. Ученые предполагают, что эта мотивация поведения может указывать на беспокойство, когда они не могли рассмотреть свое лицо. При этом исследователи предполагают, что такое поведение могло быть вызвано дискомфортом, вызванным неспособностью рассмотреть глаза зеркального отражения.

Несмотря на то, что результаты исследования неоднозначны, ученые полагают, что зеркальный тест совместно со способностью пингвинов Адели погружаться в сложную социальную жизнь вероятно свидетельствует о том, что они испытывают чувство самоидентификации и субъективное самопознание.

Напомним

Благодаря аргентинской программе Общества охраны дикой природы самец пингвина Дженту снял подводное видео своей охоты.