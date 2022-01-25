Підводне полювання: пінгвін зняв відео, як добуває їжу під водою

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Відео було зняте у протоці Бігль в Ісла-Мартільо, на Вогняній Землі в Аргентині. Пінгвінові причепили спеціальну камеру, яка фіксувала усі його дії та показувала підводний світ.

Пінгвін легко та спритно плавав між сардинами. Під час полювання йому кілька разів вдавалося схопити свою здобич та проковтнути її. Після дослідження з пінгвіна зняли камеру та продовжили спостереження.

Нагадаємо

У японському зоопарку пінгвіни прогулялися в костюмах Санти.