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Шахед-136

Підводне полювання: пінгвін зняв відео, як добуває їжу під водою

Підводне полювання: пінгвін зняв відео, як добуває їжу під водою

Київ • УНН

 • 70307 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Завдяки аргентинській програмі Товариства охорони дикої природи самець пінгвіна Дженту зняв підводне відео свого полювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian News.

 

Деталі 

Відео було зняте у протоці Бігль в Ісла-Мартільо, на Вогняній Землі в Аргентині. Пінгвінові причепили спеціальну камеру, яка фіксувала усі його дії та показувала підводний світ.

Пінгвін легко та спритно плавав між сардинами. Під час полювання йому кілька разів вдавалося схопити свою здобич та проковтнути її. Після дослідження з пінгвіна зняли камеру та продовжили спостереження.

Нагадаємо 

У японському зоопарку пінгвіни прогулялися в костюмах Санти.

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