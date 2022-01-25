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Подводная охота: пингвин снял видео, как добывает еду под водой

Подводная охота: пингвин снял видео, как добывает еду под водой

Киев • УНН

 • 70299 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Благодаря аргентинской программе Общества охраны дикой природы самец пингвина Дженту снял подводное видео своей охоты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guardian News.

Детали

Видео было снято в проливе Бигль в Исла-Мартильо, на Огненной Земле в Аргентине. Пингвину прицепили специальную камеру, которая фиксировала все его действия и показывала подводный мир.

Пингвин легко и ловко плавал между сардинами. Во время охоты ему несколько раз удавалось схватить свою добычу и проглотить ее. После исследования с пингвина сняли камеру и продолжили наблюдение.

Напомним

В японском зоопарке пингвины прогулялись в костюмах Санты.

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