Экстремальные погодные условия угрожают образованию: правительства стран Азии закрывают школы из-за тяжелой жары

Беспрецедентные температурные рекорды поразили многие части Азии и Африки. В ряде стран, как Филиппины и Бангладеш жара привела к закрытию школ, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В течение первых дней мая более 70 стран или территорий Азии и Африки побили рекорды тепла. Жестокая жара побудила правительства некоторых регионов к закрытию школ. В частности это подтвердило правительство Филиппин, а также отдельные регионы Индии и Бангладеш. Подобные введения являются новым доказательством того, как изменение климата угрожает образованию миллионов детей, пишет L'Agence France-Presse.

Контекст

Эксперты предупреждают, что проблема большая, - многие страны плохо готовы справиться с влиянием изменения климата на обучение.

Азия нагревается быстрее, чем в среднем по миру, а изменение климата вызывает более частые, длительные и сильные волны жары.

При этом жара - не единственная проблема.

Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что может привести к сильным дождям и наводнениям. Соответствующее может нанести ущерб школам, вывести образовательные учреждения из строя, пока они используются в качестве укрытия.

Жаркая погода также может спровоцировать лесные пожары и всплески загрязнения воздуха.

Подобные факторы вызвали закрытие школ в ряде стран Азии.

Климатический кризис уже стал реальностью для детей в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе - предупреждало в прошлом году детское агентство ООН ЮНИСЕФ.

Школы в большинстве стран Азии не оборудованы для борьбы с растущими последствиями изменения климата.

Например, городские школы в Бангладеш могут быть прочными, но часто переполнены, с малой вентиляцией, отмечает Шумон Сенгупта, региональный директор неправительственной организации Save the Children.

В сельской местности гофрированные металлические крыши могут превратить классы в печи, а электричество для вентиляторов ненадежное. В Бангладеш и других странах ученики часто проходят большие расстояния до школы и обратно, рискуя получить тепловой удар.

Дополнение

Изменение климата также косвенно угрожает школьному обучению.

Как выяснило исследование ЮНИСЕФ в Мьянме, - нехватка урожая, вызванная повышением температуры и непредсказуемым дождем, заставляет семьи забирать детей из школы. Это делается для того, чтобы помочь с работой или из-за того, что люди больше не могут позволить себе платить за обучение.

В то же время некоторые богатые страны региона приняли меры для защиты образования детей в условиях изменения климата.

В Японии все больше государственных школ имеют кондиционеры, - в 2022 году эта цифра подскочила до более 95 процентов по сравнению с предыдущим пятилетием.

Австралийские власти периодически закрывают школы из-за лесных пожаров. Но исследования выявили долгосрочное влияние на обучение учеников, чьи общины пострадали больше всего.

Напомним,

Вьетнам переживает самую продолжительную за последние 30 лет жару, повлекшую падение уровня воды и гибель до 200 тонн рыбы в водохранилищах на юге страны.

Австралия зафиксировала восьмой самый теплый год за всю историю наблюдений.