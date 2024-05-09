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Екстремальні погодні умови загрожують освіті: уряди країн Азії закривають школи через жорстку спеку

Екстремальні погодні умови загрожують освіті: уряди країн Азії закривають школи через жорстку спеку

Київ • УНН

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Безпрецедентні хвилі спеки в Азії та Африці змусили уряди закрити школи, підкресливши, як зміна клімату загрожує освіті мільйонів дітей.

Безпрецедентні температурні рекорди вразили багато частин Азії та Африки. У низці країн, як Філіппіни та Бангладеш спека призвела до закриття шкіл, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Протягом перших днів травня понад 70 країн або територій Азії та Африки побили рекорди тепла. Жорстока спека спонукала уряди деяких регіонів до закриття шкіл. Зокрема це підтвердив уряд Філіппін, а також окремі регіони Індії та Бангладеш. Подібні запровадження є новим доказом того, як зміна клімату загрожує освіті мільйонів дітей, пише L'Agence France-Presse.

Контекст

Експерти попереджають, що проблема велика, - багато країн погано готові впоратися з впливом зміни клімату на навчання.

Азія нагрівається швидше, ніж у середньому по світу, а зміна клімату спричиняє частіші, триваліші та сильніші хвилі спеки. 

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При цьому спека — не єдина проблема. Тепліша атмосфера утримує більше вологи, що може призвести до сильних дощів і повеней. Відповідне може завдати шкоди школам, вивести освітні заклади з ладу, поки вони використовуються як укриття.

Спекотна погода також може спровокувати лісові пожежі та сплески забруднення повітря. Самі ці фактори спричинили закриття шкіл в низці країн Азії.

Кліматична криза вже стала реальністю для дітей у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні

- попереджало минулого року дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ.

Школи в більшості країн Азії не обладнані для боротьби зі зростаючими наслідками зміни клімату.

Наприклад, міські школи в Бангладеш можуть бути міцними, але часто переповнені, з малою вентиляцією, зазначає Шумон Сенгупта, регіональний директор неурядової організації Save the Children.

У сільській місцевості гофровані металеві дахи можуть перетворити класи на печі, а електрика для вентиляторів ненадійна. У Бангладеш та інших країнах учні часто проходять великі відстані до школи та назад, ризикуючи отримати тепловий удар.

Доповнення

Зміна клімату також опосередковано загрожує шкільному навчанню.

Як з’ясувало дослідження ЮНІСЕФ у М’янмі, - брак врожаю, спричинений підвищенням температури та непередбачуваним дощем, змушує сім’ї забирати дітей зі школи. Це робиться для того, щоб допомогти з роботою або через те, що люди більше не можуть дозволити собі платити за навчання.

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Водночас деякі заможні країни регіону вжили заходів для захисту освіти дітей в умовах зміни клімату.

В Японії все більше державних шкіл мають кондиціонери, - у 2022 році ця цифра підскочила до понад 95 відсотків у порівнянні з попереднім п’ятиріччям.

Австралійська влада періодично закриває школи через лісові пожежі. Але дослідження виявили довгостроковий вплив на навчання учнів, чиї громади постраждали найбільше.

Нагадаємо

В'єтнам переживає найтривалішу за останні 30 років спеку, що спричинила падіння рівня води і загибель до 200 тонн риби у водосховищах на півдні країни.

Австралія зафіксувала восьмий найтепліший рік за всю історію спостережень.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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