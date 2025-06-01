Фізичні вправи можуть знизити ризик смерті від раку товстої кишки більш ніж на третину - дослідження

Регулярні фізичні навантаження можуть суттєво покращити виживання людей із раком товстої кишки. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Зокрема, такі результати показало міжнародне дослідження CO21 CHALLENGE, яке представили на конференції Американського товариства клінічної онкології (ASCO) та опублікували в журналі New England Journal of Medicine.

За інформацією, у дослідженні взяли участь 889 осіб із раком товстої кишки з шести країн.

Було встановлено, що структурована програма вправ значно знижує ймовірність рецидиву захворювання і покращує загальну тривалість життя порівняно зі стандартними рекомендаціями.

Повідомляється, через п'ять років 80% пацієнтів, які дотримувалися індивідуального режиму вправ, вилікувалися від раку порівняно з 74% тих, кому пропонували тільки освітні матеріали з питань здоров'я.

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Це означає, що ризик смерті, рецидиву раку або розвитку нового виду раку був на 28% нижчим у групі, яка займалася фізичними вправами.

Через вісім років показники тривалості життя становили 90% у групі, що займалася фізичними вправами, порівняно з 83% в групі, що займалася оздоровчою освітою, що означає зниження ризику смерті на 37%.

Професорка Вікі Койл, провідна дослідниця з Великої Британії та клінічна професорка Університету Квінс у Белфасті, заявила, що дослідження дає "чіткі та обнадійливі" докази того, що фізична активність може знизити смертність від раку товстої кишки.

Тепер нам необхідно працювати з політиками і постачальниками медичних послуг, щоб включати фізичні вправи в плани лікування там, де це доречно