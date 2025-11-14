Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом: що відзначають 14 листопада
Київ • УНН
Сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ці події нагадують про важливість збереження спадщини, корекції мовлення та боротьби з хворобою.
Сьогодні, 14 листопада, у світі відзначається Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, логопеди всього світу відзначають своє професійне свято, а також проводяться заходи до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом, пише УНН.
Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей
Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей відзначається щорічно 14 листопада.
Культурні цінності, що охоплюють значущі об’єкти та місця історії, становлять основу цивілізацій і слугують свідченням людської творчості та розмаїття. Однак незаконний обіг цих безцінних предметів є постійною проблемою, яка позбавляє суспільства їхньої культурної спадщини та ідентичності.
Для боротьби з цією проблемою щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, який дає можливість замислитися над важливістю захисту культурної спадщини та активізувати зусилля по боротьбі з незаконною торгівлею нею.
Вперше цей день був визнаний ЮНЕСКО під час її 40-ї Генеральної конференції у 2019 році, що знаменує узгоджені зусилля, спрямовані на привернення уваги до цих злочинів і важливості міжнародної співпраці у боротьбі з ними.
Ця подія сьогодні особливо актуальна для України, в контексті війни з росією.
Міжнародний день логопеда
Сьогодні логопеди всього світу відзначають своє професійне свято - Міжнародний День логопеда, який щорічно відзначається 14 листопада.
Метою Дня є підвищення рівня обізнаності широких кіл громадськості про важливі, доступні та ефективні методи корекції роботи мовного апарату для всіх соціальних груп населення. Адже, як свідчить статистика, число мовних розладів зростає з року в рік, у зв’язку з цим актуальність проблем корекції мовних порушень у дітей вже приймає глобальний характер і потребує неабияких професійних зусиль.
Логопед долає важкий шлях, працюючи з усіма порушеннями мовлення: загальним недорозвиненням мовлення; його відсутністю, порушеннями голосу, темпу і тембру мови, мовними відхиленнями внаслідок патології центральної нервової системи.
Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом
14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це день, який служить нагадуванням всьому прогресивному людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає.
Вперше Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом був проведений IDF (Міжнародною діабетичною федерацією) і Всесвітньою організацією охорони здоров'я 14 листопада 1991 року для координації боротьби з цукровим діабетом у всьому світі.
Завдячуючи діяльності IDF Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом охоплює мільйони людей по всьому світу і об'єднує діабетичні громади 145 країн з благородною метою підвищення обізнаності про цукровий діабет та його ускладнення.
Ця проблема має багатовікову історію і своїм корінням сягає часів Авіценни (980 – 1037рр.). У доінсуліновую еру туберкульоз сприяв цукровому діабету в 40 - 50% випадках і хворі вмирали через 1-2 роки. Після введення в практику інсуліну (1922 р.), а потім і протитуберкульозних препаратів (1944 - 1945 рр.) поєднання цих захворювань зменшилося та збільшилася тривалість життя хворих. В той же час розвиток туберкульозу легень на тлі ЦД спостерігається в 4 - 9 разів частіше, ніж у решти населення.
