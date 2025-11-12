Ультра-оброблені продукти підвищують ризик переддіабету у молоді - дослідження

$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані20:00
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції12 листопада, 14:08
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10
Планування бюджету на різдвяні свята12 листопада, 11:09
Фініки: користь і шкода12 листопада, 08:20
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані20:00
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон12 листопада, 07:09
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57
Ультра-оброблені продукти підвищують ризик переддіабету у молоді - дослідження

Київ • УНН

 • 2990 перегляди

Нове дослідження виявило, що споживання ультра-оброблених продуктів провокує розвиток переддіабету та підвищення рівня цукру в крові у молоді. Збільшення споживання цих продуктів на 10% підвищує ризик переддіабету на 64%.

Ультра-оброблені продукти підвищують ризик переддіабету у молоді - дослідження

Нові дослідження свідчать, що споживання ультра-оброблених продуктів провокує розвиток переддіабету і підвищення рівня цукру в крові у молоді. Продукти з високим вмістом натрію, цукру і шкідливих жирів збільшують ризик розвитку захворювання, пише УНН із посиланнням на The Independent. 

Деталі

Переддіабет — це стан, при якому рівень глюкози в крові вище норми, але ще не досяг рівня діабету 2 типу.

Навіть не значне збільшення фастфуду, запакованих снеків, продуктів і напоїв з високим вмістом натрію, цукру і шкідливих жирів значно підвищують ризик розвитку предіабету. Це виявили у нещодавно опублікованому дослідженні.

Дослідження свідчить, що у британців половина раціону складають ультра-перероблені продукти. У підлітків ця частка близька до двох третіх. 

Вчені Каліфорнійського університету протягом чотирьох років відстежували 80 представників молоді, віком від 17 до 22 років. Дослідники аналізували споживання UPF, що значить Ultra-Processed Foods - ультра-перероблені продукти. 

Картопля фрі йде в чорний список: три порції на тиждень – і ризик діабету зростає на 20%07.08.25, 09:56 • 2305 переглядiв

Загалом науковці класифікували продукти на не-UPF і на UPF, а саме: чіпси, солодкі газовані напої, ковбаси, печиво, батончики, локшина швидкого приготування, піца, хот-доги, готові соуси, заморожені напівфабрикати та ін. 

Дослідження показало, що споживання UPF продуктів провокує розвиток предіабету і ранньої стадії  гіперглікемії, які можуть призвести до діабету. 

Учасники, у яких споживання  UPF продуктів збільшилось на 10%, ризик предіабету збільшився на 64%. Також вчені зазначили, що ризик не регульованого глюнету, збільшився на 56%. 

Дослідники виявили, що споживання UPF продуктів пов’язано з підвищеним ризиком інсулінорезистентності, при якій організм поступово втрачає здатність контролювати цукор в крові.

У висновку, більше одного з п'яти дорослих у Великій Британії страждає на діабет або переддіабет. Хоча люди, що мають переддіабет, схильні до розвитку діабету 2 типу, на думку благодійної організації, цього можна уникнути, змінивши спосіб життя і раціон харчування.

П'ята частина дорослих з нормальною вагою мають приховане ожиріння, що підвищує ризик гіпертонії та діабету - дослідження27.10.25, 12:38 • 3739 переглядiв

Олександра Месенко

Здоров'яНовини Світу
Велика Британія