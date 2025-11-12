$41.960.02
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 14120 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 42644 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 45011 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 66369 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 103042 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
11 ноября, 13:20 • 51015 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 80918 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66599 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24948 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзивы
Ультра-обработанные продукты повышают риск преддиабета у молодежи - исследование

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Новое исследование показало, что потребление ультра-обработанных продуктов провоцирует развитие преддиабета и повышение уровня сахара в крови у молодежи. Увеличение потребления этих продуктов на 10% повышает риск преддиабета на 64%.

Ультра-обработанные продукты повышают риск преддиабета у молодежи - исследование

Новые исследования показывают, что потребление ультра-обработанных продуктов провоцирует развитие преддиабета и повышение уровня сахара в крови у молодежи. Продукты с высоким содержанием натрия, сахара и вредных жиров увеличивают риск развития заболевания, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Преддиабет — это состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но еще не достиг уровня диабета 2 типа.

Даже незначительное увеличение фастфуда, упакованных снеков, продуктов и напитков с высоким содержанием натрия, сахара и вредных жиров значительно повышают риск развития преддиабета. Это было обнаружено в недавно опубликованном исследовании.

Исследование свидетельствует, что у британцев половина рациона составляют ультра-переработанные продукты. У подростков эта доля близка к двум третям.

Ученые Калифорнийского университета в течение четырех лет отслеживали 80 представителей молодежи в возрасте от 17 до 22 лет. Исследователи анализировали потребление UPF, что означает Ultra-Processed Foods - ультра-переработанные продукты.

Картофель фри попадает в черный список: три порции в неделю – и риск диабета возрастает на 20%07.08.25, 09:56 • 2299 просмотров

В целом ученые классифицировали продукты на не-UPF и на UPF, а именно: чипсы, сладкие газированные напитки, колбасы, печенье, батончики, лапша быстрого приготовления, пицца, хот-доги, готовые соусы, замороженные полуфабрикаты и др.

Исследование показало, что потребление UPF продуктов провоцирует развитие преддиабета и ранней стадии гипергликемии, которые могут привести к диабету.

У участников, у которых потребление UPF продуктов увеличилось на 10%, риск преддиабета увеличился на 64%. Также ученые отметили, что риск нерегулируемого глюконета увеличился на 56%.

Исследователи обнаружили, что потребление UPF продуктов связано с повышенным риском инсулинорезистентности, при которой организм постепенно теряет способность контролировать сахар в крови.

В заключение, более одного из пяти взрослых в Великобритании страдает диабетом или преддиабетом. Хотя люди, имеющие преддиабет, склонны к развитию диабета 2 типа, по мнению благотворительной организации, этого можно избежать, изменив образ жизни и рацион питания.

Пятая часть взрослых с нормальным весом имеют скрытое ожирение, что повышает риск гипертонии и диабета - исследование27.10.25, 12:38 • 3668 просмотров

Александра Месенко

ЗдоровьеНовости Мира
Великобритания