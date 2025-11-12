Ультра-обработанные продукты повышают риск преддиабета у молодежи - исследование

Новые исследования показывают, что потребление ультра-обработанных продуктов провоцирует развитие преддиабета и повышение уровня сахара в крови у молодежи. Продукты с высоким содержанием натрия, сахара и вредных жиров увеличивают риск развития заболевания, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Преддиабет — это состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но еще не достиг уровня диабета 2 типа.

Даже незначительное увеличение фастфуда, упакованных снеков, продуктов и напитков с высоким содержанием натрия, сахара и вредных жиров значительно повышают риск развития преддиабета. Это было обнаружено в недавно опубликованном исследовании.

Исследование свидетельствует, что у британцев половина рациона составляют ультра-переработанные продукты. У подростков эта доля близка к двум третям.

Ученые Калифорнийского университета в течение четырех лет отслеживали 80 представителей молодежи в возрасте от 17 до 22 лет. Исследователи анализировали потребление UPF, что означает Ultra-Processed Foods - ультра-переработанные продукты.

В целом ученые классифицировали продукты на не-UPF и на UPF, а именно: чипсы, сладкие газированные напитки, колбасы, печенье, батончики, лапша быстрого приготовления, пицца, хот-доги, готовые соусы, замороженные полуфабрикаты и др.

Исследование показало, что потребление UPF продуктов провоцирует развитие преддиабета и ранней стадии гипергликемии, которые могут привести к диабету.

У участников, у которых потребление UPF продуктов увеличилось на 10%, риск преддиабета увеличился на 64%. Также ученые отметили, что риск нерегулируемого глюконета увеличился на 56%.

Исследователи обнаружили, что потребление UPF продуктов связано с повышенным риском инсулинорезистентности, при которой организм постепенно теряет способность контролировать сахар в крови.

В заключение, более одного из пяти взрослых в Великобритании страдает диабетом или преддиабетом. Хотя люди, имеющие преддиабет, склонны к развитию диабета 2 типа, по мнению благотворительной организации, этого можно избежать, изменив образ жизни и рацион питания.

