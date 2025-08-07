Картофель фри попадает в черный список: три порции в неделю – и риск диабета возрастает на 20%
Новое международное исследование показало, что употребление картофеля фри трижды в неделю повышает риск диабета 2 типа на 20%. Проблема заключается в способе приготовления, а не в самом картофеле.
Любите картофель фри? Новое международное исследование предупреждает: регулярное употребление этой хрустящей закуски значительно повышает риск развития диабета 2 типа. Теперь есть научные доказательства, что дело – не в самой картошке, а в том, как ее готовят.
Об этом сообщает Іndependent, пишет УНН.
Детали
Картофель фри – символ фастфуда, удобный, вкусный и доступный. Но по данным исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале The BMJ, регулярное употребление этого блюда может серьезно навредить здоровью.
Ученые из Кембриджского университета в составе международной группы установили: если есть картофель фри три раза в неделю, риск развития диабета 2 типа возрастает на 20%. А пять порций – это уже плюс 27%.
В течение 40 лет исследователи наблюдали за пищевыми привычками более 205 тысяч американских медицинских работников. Оказалось: не весь картофель одинаково вреден.
Вареный, печеный или в виде пюре не связан с повышенным риском диабета. Главная проблема – именно жареный во фритюре картофель, часто обработанный и перенасыщенный жирами.
Кроме того, ученые выяснили, что замена трех порций картофеля в неделю цельнозерновыми продуктами снижает вероятность диабета на 8%. Зато замена картофеля белым рисом – только ухудшает ситуацию.
Картофель фри часто относится к ультраобработанным продуктам, тогда как запеченный или вареный картофель – нет. Это имеет большое значение для профилактики диабета
Вывод прост: если не хотите повышать риск хронического заболевания, выбирайте менее обработанные варианты картофеля, а лучше – добавляйте в рацион больше цельнозерновых продуктов.
