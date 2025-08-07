Картопля фрі йде в чорний список: три порції на тиждень – і ризик діабету зростає на 20%

Любите картоплю фрі? Нове міжнародне дослідження попереджає: регулярне споживання цієї хрусткої закуски значно підвищує ризик розвитку діабету 2 типу. Тепер є наукові докази, що справа – не в самій картоплі, а в тому, як її готують.

Про це повідомляє Іndependent, пише УНН.

Картопля фрі – символ фастфуду, зручна, смачна й доступна. Але за даними дослідження, опублікованого в авторитетному медичному журналі The BMJ, регулярне вживання цієї страви може серйозно зашкодити здоров’ю.

Вчені з Кембриджського університету у складі міжнародної групи встановили: якщо їсти картоплю фрі три рази на тиждень, ризик розвитку діабету 2 типу зростає на 20%. А п’ять порцій – це вже плюс 27%.

Протягом 40 років дослідники спостерігали за харчовими звичками понад 205 тисяч американських медичних працівників. Виявилось: не вся картопля однаково шкідлива.

Варена, печена чи у вигляді пюре не пов’язана з підвищеним ризиком діабету. Головна проблема – саме смажена у фритюрі картопля, часто оброблена та перенасичена жирами.

Крім того, науковці з’ясували, що заміна трьох порцій картоплі на тиждень цільнозерновими продуктами знижує ймовірність діабету на 8%. Натомість заміна картоплі білим рисом – лише погіршує ситуацію.

Картопля фрі часто належить до ультраоброблених продуктів, тоді як запечена чи варена картопля – ні. Це має велике значення для профілактики діабету