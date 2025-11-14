Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом: что отмечают 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, в мире отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, логопеды всего мира отмечают свой профессиональный праздник, а также проводятся мероприятия ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, пишет УНН.

Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей

Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей отмечается ежегодно 14 ноября.

Культурные ценности, охватывающие значимые объекты и места истории, составляют основу цивилизаций и служат свидетельством человеческого творчества и разнообразия. Однако незаконный оборот этих бесценных предметов является постоянной проблемой, которая лишает общества их культурного наследия и идентичности.

Для борьбы с этой проблемой ежегодно отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, который дает возможность задуматься над важностью защиты культурного наследия и активизировать усилия по борьбе с незаконной торговлей им.

Впервые этот день был признан ЮНЕСКО во время ее 40-й Генеральной конференции в 2019 году, что знаменует согласованные усилия, направленные на привлечение внимания к этим преступлениям и важности международного сотрудничества в борьбе с ними.

Это событие сегодня особенно актуально для Украины в контексте войны с россией.

ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, которые захватчики похитили в оккупированном Херсоне

Международный день логопеда

Сегодня логопеды всего мира отмечают свой профессиональный праздник - Международный День логопеда, который ежегодно отмечается 14 ноября.

Целью Дня является повышение уровня осведомленности широких кругов общественности о важных, доступных и эффективных методах коррекции работы речевого аппарата для всех социальных групп населения. Ведь, как свидетельствует статистика, число речевых расстройств растет из года в год, в связи с этим актуальность проблем коррекции речевых нарушений у детей уже принимает глобальный характер и требует незаурядных профессиональных усилий.

Логопед преодолевает трудный путь, работая со всеми нарушениями речи: общим недоразвитием речи; ее отсутствием, нарушениями голоса, темпа и тембра речи, речевыми отклонениями вследствие патологии центральной нервной системы.

В Минобразования предоставили разъяснения относительно зарплат педагогам детсадов

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это день, который служит напоминанием всему прогрессивному человечеству о том, что распространенность заболевания неуклонно растет.

Впервые Всемирный день борьбы с сахарным диабетом был проведен IDF (Международной диабетической федерацией) и Всемирной организацией здравоохранения 14 ноября 1991 года для координации борьбы с сахарным диабетом во всем мире.

Благодаря деятельности IDF Всемирный день борьбы с сахарным диабетом охватывает миллионы людей по всему миру и объединяет диабетические сообщества 145 стран с благородной целью повышения осведомленности о сахарном диабете и его осложнениях.

Эта проблема имеет многовековую историю и своими корнями уходит во времена Авиценны (980 – 1037 гг.). В доинсулиновую эру туберкулез способствовал сахарному диабету в 40 - 50% случаях и больные умирали через 1-2 года. После введения в практику инсулина (1922 г.), а затем и противотуберкулезных препаратов (1944 - 1945 гг.) сочетание этих заболеваний уменьшилось и увеличилась продолжительность жизни больных. В то же время развитие туберкулеза легких на фоне СД наблюдается в 4 - 9 раз чаще, чем у остального населения.

Ультра-обработанные продукты повышают риск преддиабета у молодежи - исследование