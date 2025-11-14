Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом: что отмечают 14 ноября

$42.040.02
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto
13 ноября, 21:46 • 27013 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 68283 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 71481 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 145106 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 79809 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 75058 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 145186 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46552 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 40025 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
BBC извинилась перед Трампом за монтаж речи, но отказалась выплачивать компенсацию в $1 млрд13 ноября, 21:21 • 7086 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном объекте в СумахPhoto13 ноября, 22:01 • 10246 просмотра
Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсетиVideo13 ноября, 22:29 • 15834 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: работает ПВО, есть попадание БПЛА в жилой дом13 ноября, 22:58 • 36634 просмотра
Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые23:22 • 51899 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 145035 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 145152 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 64906 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 53174 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 109856 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 58797 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 58924 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 48544 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 86750 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 86259 просмотра
Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом: что отмечают 14 ноября

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Сегодня отмечают Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, Международный день логопеда и Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эти события напоминают о важности сохранения наследия, коррекции речи и борьбы с болезнью.

Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом: что отмечают 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, в мире отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, логопеды всего мира отмечают свой профессиональный праздник, а также проводятся мероприятия ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, пишет УНН

Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей

Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей отмечается ежегодно 14 ноября.

Культурные ценности, охватывающие значимые объекты и места истории, составляют основу цивилизаций и служат свидетельством человеческого творчества и разнообразия. Однако незаконный оборот этих бесценных предметов является постоянной проблемой, которая лишает общества их культурного наследия и идентичности.

Для борьбы с этой проблемой ежегодно отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, который дает возможность задуматься над важностью защиты культурного наследия и активизировать усилия по борьбе с незаконной торговлей им.

Впервые этот день был признан ЮНЕСКО во время ее 40-й Генеральной конференции в 2019 году, что знаменует согласованные усилия, направленные на привлечение внимания к этим преступлениям и важности международного сотрудничества в борьбе с ними.

Это событие сегодня особенно актуально для Украины в контексте войны с россией.

ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, которые захватчики похитили в оккупированном Херсоне11.11.25, 09:18 • 4334 просмотра

Международный день логопеда

Сегодня логопеды всего мира отмечают свой профессиональный праздник - Международный День логопеда, который ежегодно отмечается 14 ноября.

Целью Дня является повышение уровня осведомленности широких кругов общественности о важных, доступных и эффективных методах коррекции работы речевого аппарата для всех социальных групп населения. Ведь, как свидетельствует статистика, число речевых расстройств растет из года в год, в связи с этим актуальность проблем коррекции речевых нарушений у детей уже принимает глобальный характер и требует незаурядных профессиональных усилий.

Логопед преодолевает трудный путь, работая со всеми нарушениями речи: общим недоразвитием речи; ее отсутствием, нарушениями голоса, темпа и тембра речи, речевыми отклонениями вследствие патологии центральной нервной системы.

В Минобразования предоставили разъяснения относительно зарплат педагогам детсадов22.05.25, 11:11 • 2186 просмотров

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это день, который служит напоминанием всему прогрессивному человечеству о том, что распространенность заболевания неуклонно растет.

Впервые Всемирный день борьбы с сахарным диабетом был проведен IDF (Международной диабетической федерацией) и Всемирной организацией здравоохранения 14 ноября 1991 года для координации борьбы с сахарным диабетом во всем мире.

Благодаря деятельности IDF Всемирный день борьбы с сахарным диабетом охватывает миллионы людей по всему миру и объединяет диабетические сообщества 145 стран с благородной целью повышения осведомленности о сахарном диабете и его осложнениях.

Эта проблема имеет многовековую историю и своими корнями уходит во времена Авиценны (980 – 1037 гг.). В доинсулиновую эру туберкулез способствовал сахарному диабету в 40 - 50% случаях и больные умирали через 1-2 года. После введения в практику инсулина (1922 г.), а затем и противотуберкулезных препаратов (1944 - 1945 гг.) сочетание этих заболеваний уменьшилось и увеличилась продолжительность жизни больных. В то же время развитие туберкулеза легких на фоне СД наблюдается в 4 - 9 раз чаще, чем у остального населения.

Ультра-обработанные продукты повышают риск преддиабета у молодежи - исследование12.11.25, 12:02 • 3216 просмотров

Павел Башинский

Общество
ЮНЕСКО
Всемирная организация здравоохранения