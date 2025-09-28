$41.490.00
27 вересня, 16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Всесвітній день здоров'я сітківки ока та Міжнародний день права знати: що ще відзначають 28 вересня

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

28 вересня відзначають Всесвітній день здоров'я сітківки ока, Міжнародний день права знати, Всеукраїнський день дошкілля та Міжнародний день глухих. Православні вшановують Собор преподобних отців Києво-Печерських, які у Ближніх печерах спочивають.

Всесвітній день здоров'я сітківки ока та Міжнародний день права знати: що ще відзначають 28 вересня

Сьогодні, 28 вересня, відзначається Всесвітній день здоров'я сітківки ока та Міжнародний день права знати. Також православні християни вшановують Собор преподобних отців Києво-Печерських, які у Ближніх печерах спочивають.

Всесвітній день здоров'я сітківки ока

Це день, який підкреслює важливість здоров’я сітківки та проблеми, з якими стикаються люди, які живуть із захворюваннями сітківки. Відзначається щорічно в останню неділю вересня з метою інформування людей про здоров’я сітківки та підвищення обізнаності про дегенеративні захворювання сітківки. Цей день покликаний до об’єднання науковців та лікарів щодо пошуку ліків від пігментного ретиніту та усіх захворювань, які тим чи іншим чином завдають пошкоджень сітківці ока.

Міжнародний день права знати

Цей день було започатковано в Болгарії на конференції громадських організацій, які спеціалізуються на захисті свободи інформації. В 2015 році це свято було підтверджено ЮНЕСКО. Однією з країн-засновниць Міжнародного дня права знати була Україна. У конференції також брали участь Канада, Ліберія, Аргентина, Коста-Ріка, Сьєрра-Леоне.

Дитяче Євробачення-2025: оголошено склад журі нацвідбору26.09.25, 11:23 • 3314 переглядiв

Всеукраїнський день дошкілля

Акцентує увагу на значущості дошкільного виховання, проблемах розвитку освітніх установ в Україні. Відзначають у четверту неділю вересня, вшановуючи вихователів, завідувачів, молодший персонал дитсадків. Згідно з указом від 13 квітня 2011 року №629 про розвиток дошкільних закладів свято набуло чинності на державному рівні.

Міжнародний день глухих

Започаткували цей день ще в 1951 році. Саме тоді була створена Міжнародна федерація глухих. Згідно зі статистичними даними, на 100 осіб в середньому припадає 1 людина, яка є носієм гена глухоти. Це означає, що багато хто з нас може знаходитися в зоні ризику. Перша школа для глухих була заснована в 1760 році французом, абатом де л’Епе в Парижі. Учні цієї школи спілкувалися за допомогою міміки і жестів.

Собор преподобних отців Києво-Печерських, які у Ближніх печерах спочивають

28 вересня Церква вшановує пам’ять Собору преподобних отців Києво-Печерських, які у Ближніх печерах (прп. Антонія) спочивають. У Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври покояться мощі сімдесяти трьох преподобних отців.

Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі Поттера26.09.25, 07:40 • 11252 перегляди

