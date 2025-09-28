Всесвітній день здоров'я сітківки ока та Міжнародний день права знати: що ще відзначають 28 вересня
Київ • УНН
28 вересня відзначають Всесвітній день здоров'я сітківки ока, Міжнародний день права знати, Всеукраїнський день дошкілля та Міжнародний день глухих. Православні вшановують Собор преподобних отців Києво-Печерських, які у Ближніх печерах спочивають.
Всесвітній день здоров'я сітківки ока
Це день, який підкреслює важливість здоров’я сітківки та проблеми, з якими стикаються люди, які живуть із захворюваннями сітківки. Відзначається щорічно в останню неділю вересня з метою інформування людей про здоров’я сітківки та підвищення обізнаності про дегенеративні захворювання сітківки. Цей день покликаний до об’єднання науковців та лікарів щодо пошуку ліків від пігментного ретиніту та усіх захворювань, які тим чи іншим чином завдають пошкоджень сітківці ока.
Міжнародний день права знати
Цей день було започатковано в Болгарії на конференції громадських організацій, які спеціалізуються на захисті свободи інформації. В 2015 році це свято було підтверджено ЮНЕСКО. Однією з країн-засновниць Міжнародного дня права знати була Україна. У конференції також брали участь Канада, Ліберія, Аргентина, Коста-Ріка, Сьєрра-Леоне.
Всеукраїнський день дошкілля
Акцентує увагу на значущості дошкільного виховання, проблемах розвитку освітніх установ в Україні. Відзначають у четверту неділю вересня, вшановуючи вихователів, завідувачів, молодший персонал дитсадків. Згідно з указом від 13 квітня 2011 року №629 про розвиток дошкільних закладів свято набуло чинності на державному рівні.
Міжнародний день глухих
Започаткували цей день ще в 1951 році. Саме тоді була створена Міжнародна федерація глухих. Згідно зі статистичними даними, на 100 осіб в середньому припадає 1 людина, яка є носієм гена глухоти. Це означає, що багато хто з нас може знаходитися в зоні ризику. Перша школа для глухих була заснована в 1760 році французом, абатом де л’Епе в Парижі. Учні цієї школи спілкувалися за допомогою міміки і жестів.
Собор преподобних отців Києво-Печерських, які у Ближніх печерах спочивають
28 вересня Церква вшановує пам’ять Собору преподобних отців Києво-Печерських, які у Ближніх печерах (прп. Антонія) спочивають. У Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври покояться мощі сімдесяти трьох преподобних отців.
