Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать: что еще отмечают 28 сентября

27 сентября, 16:24 • 25056 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 45159 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 68723 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 118312 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 50606 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 44173 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 39154 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 27486 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 59482 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 60705 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Во Львове на Городоцкой и Патона произошло ДТП с пострадавшими: движение частично ограничено
В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы
Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским дронам
Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 14:01 • 118325 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 59488 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
26 сентября, 06:40 • 60711 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Иван Федоров
Михаил Федоров
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Запорожье
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Ту-95
Ту-160
МиГ-31

Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать: что еще отмечают 28 сентября

Киев • УНН

 • 814 просмотра

28 сентября отмечают Всемирный день здоровья сетчатки глаза, Международный день права знать, Всеукраинский день дошкольного образования и Международный день глухих. Православные чтят Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать: что еще отмечают 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, отмечается Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать. Также православные христиане чтят Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Всемирный день здоровья сетчатки глаза

Это день, который подчеркивает важность здоровья сетчатки и проблемы, с которыми сталкиваются люди, живущие с заболеваниями сетчатки. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября с целью информирования людей о здоровье сетчатки и повышения осведомленности о дегенеративных заболеваниях сетчатки. Этот день призван к объединению ученых и врачей в поиске лекарств от пигментного ретинита и всех заболеваний, которые тем или иным образом наносят повреждения сетчатке глаза.

Международный день права знать

Этот день был учрежден в Болгарии на конференции общественных организаций, специализирующихся на защите свободы информации. В 2015 году этот праздник был подтвержден ЮНЕСКО. Одной из стран-основательниц Международного дня права знать была Украина. В конференции также принимали участие Канада, Либерия, Аргентина, Коста-Рика, Сьерра-Леоне.

Детское Евровидение-2025: объявлен состав жюри нацотбора

Всеукраинский день дошкольного образования

Акцентирует внимание на значимости дошкольного воспитания, проблемах развития образовательных учреждений в Украине. Отмечают в четвертое воскресенье сентября, чествуя воспитателей, заведующих, младший персонал детских садов. Согласно указу от 13 апреля 2011 года №629 о развитии дошкольных учреждений праздник вступил в силу на государственном уровне.

Международный день глухих

Учредили этот день еще в 1951 году. Именно тогда была создана Международная федерация глухих. Согласно статистическим данным, на 100 человек в среднем приходится 1 человек, являющийся носителем гена глухоты. Это означает, что многие из нас могут находиться в зоне риска. Первая школа для глухих была основана в 1760 году французом, аббатом де л’Эпе в Париже. Ученики этой школы общались с помощью мимики и жестов.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих

28 сентября Церковь чтит память Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих. В Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры покоятся мощи семидесяти трех преподобных отцов.

Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри Поттере

Павел Зинченко

ОбществоЗдоровье
ЮНЕСКО
Либерия
Аргентина
Канада
Париж
Болгария
Украина