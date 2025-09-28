Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать: что еще отмечают 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, отмечается Всемирный день здоровья сетчатки глаза и Международный день права знать. Также православные христиане чтят Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Всемирный день здоровья сетчатки глаза

Это день, который подчеркивает важность здоровья сетчатки и проблемы, с которыми сталкиваются люди, живущие с заболеваниями сетчатки. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября с целью информирования людей о здоровье сетчатки и повышения осведомленности о дегенеративных заболеваниях сетчатки. Этот день призван к объединению ученых и врачей в поиске лекарств от пигментного ретинита и всех заболеваний, которые тем или иным образом наносят повреждения сетчатке глаза.

Международный день права знать

Этот день был учрежден в Болгарии на конференции общественных организаций, специализирующихся на защите свободы информации. В 2015 году этот праздник был подтвержден ЮНЕСКО. Одной из стран-основательниц Международного дня права знать была Украина. В конференции также принимали участие Канада, Либерия, Аргентина, Коста-Рика, Сьерра-Леоне.

Всеукраинский день дошкольного образования

Акцентирует внимание на значимости дошкольного воспитания, проблемах развития образовательных учреждений в Украине. Отмечают в четвертое воскресенье сентября, чествуя воспитателей, заведующих, младший персонал детских садов. Согласно указу от 13 апреля 2011 года №629 о развитии дошкольных учреждений праздник вступил в силу на государственном уровне.

Международный день глухих

Учредили этот день еще в 1951 году. Именно тогда была создана Международная федерация глухих. Согласно статистическим данным, на 100 человек в среднем приходится 1 человек, являющийся носителем гена глухоты. Это означает, что многие из нас могут находиться в зоне риска. Первая школа для глухих была основана в 1760 году французом, аббатом де л’Эпе в Париже. Ученики этой школы общались с помощью мимики и жестов.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих

28 сентября Церковь чтит память Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих. В Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры покоятся мощи семидесяти трех преподобных отцов.

