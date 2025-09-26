Детское Евровидение-2025: объявлен состав жюри нацотбора
Киев • УНН
12 октября Влад Дарвин, Натела Чхартишвили-Зацаринная и Мишель Андраде выберут представителя Украины на Детском Евровидении-2025. Они вместе со зрителями определят победителя национального отбора.
Стал известен состав жюри финала нацотбора на Детское Евровидение-2025. 12 октября они вместе со зрителями выберут представителя от нашей страны на песенном конкурсе. Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
Вместе со зрителями победителя или победительницу будут выбирать: Певец и автор песен Влад Дарвин (Vlad Darwin), генеральный продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная, и музыкальная исполнительница, телеведущая Мишель Андраде (Michelle Andrade).
Дополнение
В отличие от Нацотбора на взрослое, классическое Евровидение, членов жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2025 не выбирали путем голосования в приложении "Дія". Ведущими концерта, на котором 12 октября выберут представителя от Украины, стали Тимур Мирошниченко, Анна Тульева и певица Маша Кондратенко.
В этом году на участие в Нацотборе было подано рекордные более 510 заявок. В лонглист вошли 16 артистов и коллективов, а финалистов будет шестеро.
Детский песенный конкурс "Евровидение" во второй раз за свою историю пройдет в Грузии. Финал "Детского Евровидения 2025" состоится 13 декабря в грузинской столице Тбилиси.
