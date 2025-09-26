Детское Евровидение-2025: объявлен состав жюри нацотбора

$41.490.08
09:01 • 108 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 12500 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 19867 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 23831 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 36426 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34082 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 66865 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42687 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61909 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60399 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видео
26 сентября, 01:05 • 19539 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США
26 сентября, 02:40 • 5274 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС
26 сентября, 02:59 • 19759 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига
03:46 • 15588 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
07:07 • 6702 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 116 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 12504 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 19870 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 26525 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 32813 просмотра
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Пэм Бонди
Хиллари Клинтон
Михаил Поплавский
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Австралия
Китай
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 6702 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 27514 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 35650 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 69086 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 126711 просмотра
ТикТок
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136
E-6 Mercury

Детское Евровидение-2025: объявлен состав жюри нацотбора

Киев • УНН

 • 584 просмотра

12 октября Влад Дарвин, Натела Чхартишвили-Зацаринная и Мишель Андраде выберут представителя Украины на Детском Евровидении-2025. Они вместе со зрителями определят победителя национального отбора.

Детское Евровидение-2025: объявлен состав жюри нацотбора

Стал известен состав жюри финала нацотбора на Детское Евровидение-2025. 12 октября они вместе со зрителями выберут представителя от нашей страны на песенном конкурсе. Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Вместе со зрителями победителя или победительницу будут выбирать: Певец и автор песен Влад Дарвин (Vlad Darwin), генеральный продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная, и музыкальная исполнительница, телеведущая Мишель Андраде (Michelle Andrade).

Дополнение

В отличие от Нацотбора на взрослое, классическое Евровидение, членов жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2025 не выбирали путем голосования в приложении "Дія". Ведущими концерта, на котором 12 октября выберут представителя от Украины, стали Тимур Мирошниченко, Анна Тульева и певица Маша Кондратенко.

В этом году на участие в Нацотборе было подано рекордные более 510 заявок. В лонглист вошли 16 артистов и коллективов, а финалистов будет шестеро.

Детский песенный конкурс "Евровидение" во второй раз за свою историю пройдет в Грузии. Финал "Детского Евровидения 2025" состоится 13 декабря в грузинской столице Тбилиси.

Джамала дебютирует в качестве продюсера Нацотбора на Евровидение 202602.09.25, 12:42 • 2713 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКультура
