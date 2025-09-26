Дитяче Євробачення-2025: оголошено склад журі нацвідбору
Київ • УНН
12 жовтня Влад Дарвін, Натела Чхартішвілі-Зацаринна та Мішель Андраде оберуть представника України на Дитячому Євробаченні-2025. Вони разом з глядачами визначать переможця національного відбору.
Став відомий склад журі фіналу нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025. 12 жовтня вони разом з глядачами оберуть представника від нашої країни на пісенному конкурсі. Про це повідомляє "Суспільне ", пише УНН.
Деталі
Разом із глядачами переможця чи переможницю обиратимуть: Співак та автор пісень Влад Дарвін (Vlad Darwin), генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна, та музична виконавиця, телеведуча Мішель Андраде (Michelle Andrade).
Доповнення
На відміну від Нацвідбору на доросле, класичне Євробачення, членів журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 не обирали шляхом голосування в додатку "Дія". Ведучими концерту, на якому 12 жовтня оберуть представника від України, стали Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва та співачка Маша Кондратенко.
Цьогоріч на участь у Нацвідборі було подано рекордні понад 510 заявок. До лонглиста увійшли 16 артистів та колективів, а фіналістів буде шестеро.
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" вдруге за свою історію пройде у Грузії. Фінал "Дитячого Євробачення 2025" відбудеться 13 грудня у грузинській столиці Тбілісі.
