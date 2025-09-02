Джамала дебютирует в качестве продюсера Нацотбора на Евровидение 2026

$41.370.05
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
08:46 • 5260 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 10029 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
07:02 • 16667 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 31138 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 20882 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 41617 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 46947 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 67773 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 49529 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192675 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
47%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 156958 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 156654 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 144090 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 141139 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 134163 просмотра
публикации
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 5264 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 16562 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 31155 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 67783 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 92925 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Елена Соседка
Потап
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 8514 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 41635 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 45153 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 174583 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 302008 просмотра
Актуальное
ТикТок
Spotify
Хранитель
COVID-19
Tesla Cybertruck

Джамала дебютирует в качестве продюсера Нацотбора на Евровидение 2026

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Победительница Евровидения-2016 Джамала назначена музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026. Ранее она семь раз была членом жюри Нацотбора.

Джамала дебютирует в качестве продюсера Нацотбора на Евровидение 2026

Семикратная участница жюри Нацотбора и лауреат Шевченковской премии, певица Джамала стала новым музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026. Передает УНН со ссылкой на Евровидение Украина.

Детали

Победительница Евровидения-2016, легендарная певица Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова - ред.), стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026. Ранее Джамалу семь раз выбирали в состав жюри представителей от Украины.

Отметим, что в 2025 году украинская певица и автор песен присоединилась к составу американской Академии звукозаписи, которая вручает премию "Грэмми". А в 2024 году Джамала стала лауреатом высшей Национальной Шевченковской премии 2024 за свой музыкальный альбом "Qirim".

Певица уже прокомментировала, отметив, что эта новая должность является "испытанием", но и, в то же время, - это большая честь.

Как продюсеру мне нужно прослушать все заявки и выбрать вместе с командой участников, которые дальше предстанут перед людьми в эфире

- сообщила Джамала.

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации28.11.24, 19:20 • 102020 просмотров

Напомним

На "Евровидении-2025", который проходил в Швейцарии, в городе Базеле, победил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love

"Дія" выдержала рекордное количество запросов во время нацотбора на "Евровидение-2025"09.02.25, 01:39 • 35338 просмотров

Игорь Тележников

Культура
Австрия
Швейцария