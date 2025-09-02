Джамала дебютирует в качестве продюсера Нацотбора на Евровидение 2026

Семикратная участница жюри Нацотбора и лауреат Шевченковской премии, певица Джамала стала новым музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026. Передает УНН со ссылкой на Евровидение Украина.

Победительница Евровидения-2016, легендарная певица Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова - ред.), стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026. Ранее Джамалу семь раз выбирали в состав жюри представителей от Украины.

Отметим, что в 2025 году украинская певица и автор песен присоединилась к составу американской Академии звукозаписи, которая вручает премию "Грэмми". А в 2024 году Джамала стала лауреатом высшей Национальной Шевченковской премии 2024 за свой музыкальный альбом "Qirim".

Певица уже прокомментировала, отметив, что эта новая должность является "испытанием", но и, в то же время, - это большая честь.

Как продюсеру мне нужно прослушать все заявки и выбрать вместе с командой участников, которые дальше предстанут перед людьми в эфире