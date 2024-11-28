Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Украинский певец Монатик и победительница Евровидения-2016 Джамала выпустят совместный трек под названием "Зову" завтра, передает УНН.

Первая совместная творческая работа Джамалы и Монатика вылилась в песню "Зову".

Певцы раскрывают важную тему о поддержке и взаимопонимании в трудные времена.

Напомним

Украинский певец Дмитрий Монатик во время комментария изданию "Утро в большом городе", случайно обмолвился и раскрыл пол своего третьего малыша.