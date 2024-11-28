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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Киев  •  УНН

 • 3391 просмотра

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Завтра состоится релиз первой совместной песни Монатика и Джамалы под названием "Зову". Композиция раскрывает тему поддержки и взаимопонимания в трудные времена.

Украинский певец Монатик и победительница Евровидения-2016 Джамала выпустят совместный трек под названием "Зову" завтра, передает УНН.

Первая совместная творческая работа Джамалы и Монатика вылилась в песню "Зову". 

Певцы раскрывают важную тему о поддержке и взаимопонимании в трудные времена. 

Напомним 

Украинский певец Дмитрий Монатик во время комментария изданию "Утро в большом городе", случайно обмолвился и раскрыл пол своего третьего малыша.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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