Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации
Киев • УНН
Завтра состоится релиз первой совместной песни Монатика и Джамалы под названием "Зову". Композиция раскрывает тему поддержки и взаимопонимания в трудные времена.
Украинский певец Монатик и победительница Евровидения-2016 Джамала выпустят совместный трек под названием "Зову" завтра, передает УНН.
Первая совместная творческая работа Джамалы и Монатика вылилась в песню "Зову".
Певцы раскрывают важную тему о поддержке и взаимопонимании в трудные времена.
Напомним
Украинский певец Дмитрий Монатик во время комментария изданию "Утро в большом городе", случайно обмолвился и раскрыл пол своего третьего малыша.