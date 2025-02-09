"Дія" выдержала рекордное количество запросов во время нацотбора на "Евровидение-2025"

ukenru
Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 77323 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 103812 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 108062 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 105874 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 120504 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 125276 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 127267 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127549 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117772 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 154933 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Армия рф атакует управляемыми авиабомбами прифронтовые населенные пункты на Запорожье - ОВА

Армия рф атакует управляемыми авиабомбами прифронтовые населенные пункты на Запорожье - ОВА

8 февраля, 15:07 • 34679 просмотра
путин готовится вовсе не к переговорам, увеличивая свою армию еще на 100 тыс. военных - Зеленский

путин готовится вовсе не к переговорам, увеличивая свою армию еще на 100 тыс. военных - Зеленский

8 февраля, 15:18 • 29421 просмотра
Уже работают на нашу защиту: Зеленский о самолетах Mirage

Уже работают на нашу защиту: Зеленский о самолетах Mirage

8 февраля, 15:39 • 28586 просмотра
Задымление в Выдубицком монастыре: что произошло в известной киевской святыне

Задымление в Выдубицком монастыре: что произошло в известной киевской святыне

8 февраля, 16:55 • 37161 просмотра
Зеленский показал главе Военного комитета НАТО производство украинского дальнобойного оружия

Зеленский показал главе Военного комитета НАТО производство украинского дальнобойного оружия

8 февраля, 18:12 • 37699 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 137319 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 143359 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 154933 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 215972 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 227618 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 103812 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 108062 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 110418 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 114962 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 136792 просмотра
Актуальное
"Дія" выдержала рекордное количество запросов во время нацотбора на "Евровидение-2025"

"Дія" выдержала рекордное количество запросов во время нацотбора на "Евровидение-2025"

Киев  •  УНН

 • 3373 просмотра

Read in English

Более 300 тысяч украинцев проголосовали через "Дію" в национальном отборе на Евровидение-2025. На пике голосования приложение обрабатывало 18 тысяч запросов в секунду вместо привычных 800-900.

В этом году за победителя национального отбора на "Евровидение" украинцы могли голосовать и в приложении "Дія", и с помощью СМС-сообщений. В приложении проголосовали более 300 тысяч человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Дію".

Детали

После проблем с "Дією" во время голосования в прошлом году, организаторы предусмотрели возможность голосовать через СМС.

Во время нынешнего голосования некоторые пользователи также столкнулись с трудностями, однако "Дія" в конце концов выдержала нагрузку.

Всего через "Дію" отдали 362 388 голосов. На пике опроса в "Дії" было 18 тысяч запросов в секунду, а обычно их - 800-900.

Напомним

Группа Ziferblat с песней "Bird Of Pray" победила в национальном отборе песни-представительницы Украины на международном конкурсе "Евровидение-2025", который пройдет в мае в Швейцарии.

Молдова не будет участвовать в Евровидении-202522.01.25, 14:12 • 29729 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКультура
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
moldovaМолдова

Обратиться по вопросам размещения рекламы