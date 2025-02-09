"Дія" выдержала рекордное количество запросов во время нацотбора на "Евровидение-2025"
Киев • УНН
Более 300 тысяч украинцев проголосовали через "Дію" в национальном отборе на Евровидение-2025. На пике голосования приложение обрабатывало 18 тысяч запросов в секунду вместо привычных 800-900.
В этом году за победителя национального отбора на "Евровидение" украинцы могли голосовать и в приложении "Дія", и с помощью СМС-сообщений. В приложении проголосовали более 300 тысяч человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Дію".
Детали
После проблем с "Дією" во время голосования в прошлом году, организаторы предусмотрели возможность голосовать через СМС.
Во время нынешнего голосования некоторые пользователи также столкнулись с трудностями, однако "Дія" в конце концов выдержала нагрузку.
Всего через "Дію" отдали 362 388 голосов. На пике опроса в "Дії" было 18 тысяч запросов в секунду, а обычно их - 800-900.
Напомним
Группа Ziferblat с песней "Bird Of Pray" победила в национальном отборе песни-представительницы Украины на международном конкурсе "Евровидение-2025", который пройдет в мае в Швейцарии.
Молдова не будет участвовать в Евровидении-202522.01.25, 14:12 • 29729 просмотров