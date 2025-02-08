Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray" переміг у національному відборі пісні-представниці України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2025", що пройде в травні у Швейцарії. Про це інформує УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

Як і в попередні роки, переможця відбору було визначено за результатами голосування журі (половина балів) та глядачів (інша половина балів). Голосування аудиторії проводилося як у формі SMS-повідомлень, так і в застосунку "Дія". Останнім способом проголосувало, як свідчать дані у самій "Дії", майже 362,4 тисячі громадян.

Примітно, що нацвідбір з виступами конкурсантів транслювався у запису, а не в прямому ефірі. Виступи при цьому супроводжувалися перекладом жестовою мовою. Надалі оголошення результатів конкурсу відбувалося вже наживу.

Ведучими шоу були Тимур Мірошніченко, Марія Єфросиніна та стендап-комік Василь Байдак. У журі ж, як і минулого року, були переможниця "Євробачення-2016" Джамала та лідер рок-гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Коли "Євробачення-2025"

69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично потраплять представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також переможниця попереднього року — Швейцарія.

Швейцарська телерадіокомпанія SRG SSR вже оголосила ведучих 69-го пісенного конкурсу "Євробачення". Ними стали Гейзел Брюггер, Мішель Гунцікер та Сандра Штудер.

Нагадаємо

Під час жеребкування визначили порядок виступів країн на Євробаченні-2025 у Базелі. Україна виступатиме 13 травня разом зі Швецією, Словенією та іншими країнами у першій половині першого півфіналу.