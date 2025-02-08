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Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat

Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat

Киев  •  УНН

 • 7487 просмотра

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Песня "Bird Of Pray" группы Ziferblat победила в национальном отборе на Евровидение-2025. Победителя определили по результатам голосования жюри и зрителей, включая 362,4 тысячи голосов через "Дію".

Группа Ziferblat с песней "Bird Of Pray" победила в национальном отборе песни-представительницы Украины на международном конкурсе "Евровидение-2025", который пройдет в мае в Швейцарии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

Как и в предыдущие годы, победитель отбора был определен по результатам голосования жюри (половина баллов) и зрителей (другая половина баллов). Голосование аудитории проводилось как в форме SMS-сообщений, так и в приложении "Дія". Последним способом проголосовало, как свидетельствуют данные в самой "Дії", почти 362,4 тысячи граждан.

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Примечательно, что нацотбор с выступлениями конкурсантов транслировался в записи, а не в прямом эфире. Выступления при этом сопровождались переводом на жестовом языке. В дальнейшем объявление результатов конкурса происходило уже вживую.

Ведущими шоу были Тимур Мирошниченко, Мария Ефросинина и стендап-комик Василий Байдак. В жюри же, как и в прошлом году, были победительница "Евровидения-2016" Джамала и лидер рок-группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

Когда "Евровидение-2025"

69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победили Nemo с песней The Code.

Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы - на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победительница предыдущего года - Швейцария.

Швейцарская телерадиокомпания SRG SSR уже объявила ведущих 69 песенного конкурса "Евровидение". Ими стали Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер и Сандра Штудер.

Напомним

В ходе жеребьевки определили порядок выступлений стран на Евровидении-2025 в Базеле. Украина будет выступать 13 мая вместе со Швецией, Словенией и другими странами первой половины первого полуфинала.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КультураПроисшествия
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина

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