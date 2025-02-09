"Дія" витримала рекордну кількість запитів під час нацвідбору на "Євробачення-2025"
Київ • УНН
Понад 300 тисяч українців проголосували через "Дію" у національному відборі на Євробачення-2025. На піку голосування додаток обробляв 18 тисяч запитів за секунду замість звичних 800-900.
Цьогоріч за переможця національного відбору на "Євробачення" українці могли голосувати і в застосунку "Дія", і за допомогою СМС-повідомлень. У застосунку проголосували понад 300 тисяч людей. Про це інформує УНН з посиланням на "Дію".
Деталі
Після проблем із "Дією" під час голосування торік, організатори передбачили можливість голосувати через СМС.
Під час цьогорічного голосування деякі користувачі також зіштовхнулися з труднощами, однак "Дія" врешті витримала навантаження.
Загалом через "Дію" віддали 362 388 голосів. На піку опитування в "Дії" було 18 тисяч запитів за секунду, а зазвичай їх — 800-900.
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