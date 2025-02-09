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15 березня, 19:03 • 139648 перегляди

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160206 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146051 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122058 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109149 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157377 перегляди

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"Дія" витримала рекордну кількість запитів під час нацвідбору на "Євробачення-2025"

"Дія" витримала рекордну кількість запитів під час нацвідбору на "Євробачення-2025"

Київ • УНН

 • 35166 перегляди

Понад 300 тисяч українців проголосували через "Дію" у національному відборі на Євробачення-2025. На піку голосування додаток обробляв 18 тисяч запитів за секунду замість звичних 800-900.

Цьогоріч за переможця національного відбору на "Євробачення" українці могли голосувати і в застосунку "Дія", і за допомогою СМС-повідомлень. У застосунку проголосували понад 300 тисяч людей. Про це інформує УНН з посиланням на "Дію".

Деталі

Після проблем із "Дією" під час голосування торік, організатори передбачили можливість голосувати через СМС.

Під час цьогорічного голосування деякі користувачі також зіштовхнулися з труднощами, однак "Дія" врешті витримала навантаження.

Загалом через "Дію" віддали 362 388 голосів. На піку опитування в "Дії" було 18 тисяч запитів за секунду, а зазвичай їх — 800-900.

Нагадаємо

Гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray" переміг у національному відборі пісні-представниці України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2025", що пройде в травні у Швейцарії.

Молдова не братиме участь у Євробаченні-202522.01.25, 14:12 • 29962 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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