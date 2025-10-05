День територіальної оборони України та Всесвітній день вчителя: що ще відзначають 5 жовтня

$41.280.00
48.500.00
ukenru
23:20 • 9990 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 39210 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 96969 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 89640 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 96047 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 119067 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 93699 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 45151 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 53126 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35485 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.4м/с
91%
744мм
Популярнi новини
росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України4 жовтня, 22:58 • 8540 перегляди
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об'єктиPhoto23:39 • 12271 перегляди
Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл продає у США свій розкішний 100-річний особняк Photo00:13 • 11493 перегляди
Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців02:37 • 7480 перегляди
В росії злетів Міг-31К: ракетна загроза для всієї України03:13 • 6542 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 96986 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 61489 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 73653 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 119074 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 93706 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Іван Федоров
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Чехія
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 36170 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 34509 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 89654 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 45882 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 48119 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-95
«Калібр» (сімейство ракет)
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

День територіальної оборони України та Всесвітній день вчителя: що ще відзначають 5 жовтня

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

5 жовтня відзначають День територіальної оборони України та Всесвітній день вчителя. Також цього дня святкують Всесвітній день боротьби з менінгітом, Дні міст Запоріжжя та Чернівців, а віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини.

День територіальної оборони України та Всесвітній день вчителя: що ще відзначають 5 жовтня

Сьогодні, 5 жовтня, відзначають День територіальної оборони України та Всесвітній день вчителя, пише УНН.

День територіальної оборони України

День територіальної оборони України був запроваджений президентом Володимиром Зеленським у 2020 році і відзначається щороку в першу неділю жовтня. Свято було засноване, щоб підкреслити значущість національної обороноздатності та територіальної цілісності, особливо на фоні триваючої з 2014 року війни.

Ідея реформування системи територіальної оборони з’явилася ще у 2017 році, коли Міністерство оборони розробило проєкт вдосконалення організації бригад у кожній області. Реорганізація почалася у 2018 році: тепер у кожній області є щонайменше одна бригада, а у прикордонних регіонах їх кількість більша.

Всесвітній день вчителя

Всесвітній день вчителя відзначають щороку 5 жовтня з 1994 року за ініціативою ЮНЕСКО. Він нагадує про важливу роль освітян у формуванні майбутнього покоління. В Україні День вчителя святкують в першу неділю жовтня, а привітання традиційно відбуваються у п’ятницю перед цим днем.

Сьогодні День вчителя святкують у понад 100 країнах світу, підкреслюючи внесок педагогів та актуальні виклики професії.

Щороку ЮНЕСКО разом з МОП, ЮНІСЕФ та Інтернаціоналом освіти проводить кампанії на підтримку освітян, присвячені актуальним темам.

День учителя 2025: що подарувати педагогу02.10.25, 09:31 • 64152 перегляди

Всесвітній день боротьби з менінгітом

Щороку 5 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з менінгітом, заснований у 2009 році спільнотою людей, які зіткнулися з цим захворюванням.

Менінгіт – це важке запальне ураження оболонок головного та спинного мозку, здебільшого спричинене бактеріями або вірусами. Захворювання легко сплутати зі звичайною застудою, адже його початкові симптоми можуть бути непомітними. Особливо небезпечно, коли батьки сприймають перші ознаки за звичайну застуду і не звертаються до лікаря – затягування лікування може призвести до серйозних ускладнень і навіть летальних випадків.

Всесвітній день боротьби з менінгітом покликаний підвищити обізнаність про цю хворобу та способи її уникнути.

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього03.05.25, 08:30 • 191250 переглядiв

День міст Запоріжжя та Чернівців

Щороку в першу неділю жовтня запоріжці святкують День міста. Офіційно заснування Запоріжжя відносять до 952 року, хоча ця дата не має наукового підтвердження. Місто відоме довгим проспектом Соборним (10,8 км), Дніпровською ГЕС заввишки 50 м, островом Хортиця з музеєм "Запорізька Січ" та 9-кілометровою дитячою залізницею зі справжніми поїздами.

Чернівці також відзначають День міста у першу неділю жовтня, цього разу - 617-й рік від першої документальної згадки у 1408 році. Святкування в сучасному форматі почалося в другій половині XX століття. Оскільки дата припадає на перші вихідні жовтня, це дозволяє максимально залучити як місцевих жителів, так і туристів, і відобразити багатонаціональну історію міста, що століттями було домівкою для українців, румунів, євреїв, поляків та німців.

День пам’ять мучениці Харитини

5 жовтня віряни відзначають день святої Харитини - мучениці, що стала символом віри, мужності та незламності. Будучи сиротою вона виховувалася благочестивим християнином Клавдієм. Завдяки своїй доброті і вірі вона навернула багатьох людей до Христа. Під час гонінь за імператора Діоклетіана Харитина відмовилася відступити від віри, за що зазнала жорстоких катувань і у 304 році прийняла мученицьку смерть.

День святої Харитини нагадує про силу віри, відданість переконанням і надихає на мужність у випробуваннях.

Жінка вперше за 1400 років очолила Церкву Англії03.10.25, 11:23 • 3112 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоНовини Світу
ЮНЕСКО
ЮНІСЕФ
Володимир Зеленський
Україна
Чернівці
Запоріжжя