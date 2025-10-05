День територіальної оборони України та Всесвітній день вчителя: що ще відзначають 5 жовтня

Сьогодні, 5 жовтня, відзначають День територіальної оборони України та Всесвітній день вчителя, пише УНН.

День територіальної оборони України

День територіальної оборони України був запроваджений президентом Володимиром Зеленським у 2020 році і відзначається щороку в першу неділю жовтня. Свято було засноване, щоб підкреслити значущість національної обороноздатності та територіальної цілісності, особливо на фоні триваючої з 2014 року війни.

Ідея реформування системи територіальної оборони з’явилася ще у 2017 році, коли Міністерство оборони розробило проєкт вдосконалення організації бригад у кожній області. Реорганізація почалася у 2018 році: тепер у кожній області є щонайменше одна бригада, а у прикордонних регіонах їх кількість більша.

Всесвітній день вчителя

Всесвітній день вчителя відзначають щороку 5 жовтня з 1994 року за ініціативою ЮНЕСКО. Він нагадує про важливу роль освітян у формуванні майбутнього покоління. В Україні День вчителя святкують в першу неділю жовтня, а привітання традиційно відбуваються у п’ятницю перед цим днем.

Сьогодні День вчителя святкують у понад 100 країнах світу, підкреслюючи внесок педагогів та актуальні виклики професії.

Щороку ЮНЕСКО разом з МОП, ЮНІСЕФ та Інтернаціоналом освіти проводить кампанії на підтримку освітян, присвячені актуальним темам.

Всесвітній день боротьби з менінгітом

Щороку 5 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з менінгітом, заснований у 2009 році спільнотою людей, які зіткнулися з цим захворюванням.

Менінгіт – це важке запальне ураження оболонок головного та спинного мозку, здебільшого спричинене бактеріями або вірусами. Захворювання легко сплутати зі звичайною застудою, адже його початкові симптоми можуть бути непомітними. Особливо небезпечно, коли батьки сприймають перші ознаки за звичайну застуду і не звертаються до лікаря – затягування лікування може призвести до серйозних ускладнень і навіть летальних випадків.

Всесвітній день боротьби з менінгітом покликаний підвищити обізнаність про цю хворобу та способи її уникнути.

День міст Запоріжжя та Чернівців

Щороку в першу неділю жовтня запоріжці святкують День міста. Офіційно заснування Запоріжжя відносять до 952 року, хоча ця дата не має наукового підтвердження. Місто відоме довгим проспектом Соборним (10,8 км), Дніпровською ГЕС заввишки 50 м, островом Хортиця з музеєм "Запорізька Січ" та 9-кілометровою дитячою залізницею зі справжніми поїздами.

Чернівці також відзначають День міста у першу неділю жовтня, цього разу - 617-й рік від першої документальної згадки у 1408 році. Святкування в сучасному форматі почалося в другій половині XX століття. Оскільки дата припадає на перші вихідні жовтня, це дозволяє максимально залучити як місцевих жителів, так і туристів, і відобразити багатонаціональну історію міста, що століттями було домівкою для українців, румунів, євреїв, поляків та німців.

День пам’ять мучениці Харитини

5 жовтня віряни відзначають день святої Харитини - мучениці, що стала символом віри, мужності та незламності. Будучи сиротою вона виховувалася благочестивим християнином Клавдієм. Завдяки своїй доброті і вірі вона навернула багатьох людей до Христа. Під час гонінь за імператора Діоклетіана Харитина відмовилася відступити від віри, за що зазнала жорстоких катувань і у 304 році прийняла мученицьку смерть.

День святої Харитини нагадує про силу віри, відданість переконанням і надихає на мужність у випробуваннях.

