На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 37740 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 95703 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 88716 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 95397 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украины нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 118440 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 93162 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 44999 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53053 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35437 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя: что еще отмечают 5 октября

Киев • УНН

 • 790 просмотра

5 октября отмечают День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя. Также в этот день празднуют Всемирный день борьбы с менингитом, Дни городов Запорожья и Черновцов, а верующие чтят память мученицы Харитины.

День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя: что еще отмечают 5 октября

Сегодня, 5 октября, отмечают День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя, пишет УНН.

День территориальной обороны Украины

День территориальной обороны Украины был введен президентом Владимиром Зеленским в 2020 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. Праздник был учрежден, чтобы подчеркнуть значимость национальной обороноспособности и территориальной целостности, особенно на фоне продолжающейся с 2014 года войны.

Идея реформирования системы территориальной обороны появилась еще в 2017 году, когда Министерство обороны разработало проект усовершенствования организации бригад в каждой области. Реорганизация началась в 2018 году: теперь в каждой области есть как минимум одна бригада, а в приграничных регионах их количество больше.

Всемирный день учителя

Всемирный день учителя отмечают ежегодно 5 октября с 1994 года по инициативе ЮНЕСКО. Он напоминает о важной роли педагогов в формировании будущего поколения. В Украине День учителя празднуют в первое воскресенье октября, а поздравления традиционно проходят в пятницу перед этим днем.

Сегодня День учителя празднуют более чем в 100 странах мира, подчеркивая вклад педагогов и актуальные вызовы профессии.

Ежегодно ЮНЕСКО совместно с МОТ, ЮНИСЕФ и Интернационалом образования проводит кампании в поддержку педагогов, посвященные актуальным темам.

День учителя 2025: что подарить педагогу02.10.25, 09:31 • 64144 просмотра

Всемирный день борьбы с менингитом

Ежегодно 5 октября отмечают Всемирный день борьбы с менингитом, учрежденный в 2009 году сообществом людей, столкнувшихся с этим заболеванием.

Менингит – это тяжелое воспалительное поражение оболочек головного и спинного мозга, в основном вызванное бактериями или вирусами. Заболевание легко спутать с обычной простудой, ведь его начальные симптомы могут быть незаметными. Особенно опасно, когда родители воспринимают первые признаки за обычную простуду и не обращаются к врачу – затягивание лечения может привести к серьезным осложнениям и даже летальным исходам.

Всемирный день борьбы с менингитом призван повысить осведомленность об этой болезни и способах ее избежать.

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него03.05.25, 08:30 • 191250 просмотров

День городов Запорожья и Черновцов

Ежегодно в первое воскресенье октября запорожцы празднуют День города. Официально основание Запорожья относят к 952 году, хотя эта дата не имеет научного подтверждения. Город известен длинным проспектом Соборным (10,8 км), Днепровской ГЭС высотой 50 м, островом Хортица с музеем "Запорожская Сечь" и 9-километровой детской железной дорогой с настоящими поездами.

Черновцы также отмечают День города в первое воскресенье октября, на этот раз - 617-й год с первого документального упоминания в 1408 году. Празднование в современном формате началось во второй половине XX века. Поскольку дата приходится на первые выходные октября, это позволяет максимально привлечь как местных жителей, так и туристов, и отразить многонациональную историю города, который веками был домом для украинцев, румын, евреев, поляков и немцев.

День памяти мученицы Харитины

5 октября верующие отмечают день святой Харитины - мученицы, ставшей символом веры, мужества и несокрушимости. Будучи сиротой, она воспитывалась благочестивым христианином Клавдием. Благодаря своей доброте и вере она обратила многих людей ко Христу. Во время гонений при императоре Диоклетиане Харитина отказалась отступить от веры, за что подверглась жестоким пыткам и в 304 году приняла мученическую смерть.

День святой Харитины напоминает о силе веры, преданности убеждениям и вдохновляет на мужество в испытаниях.

Женщина впервые за 1400 лет возглавила Церковь Англии03.10.25, 11:23 • 3112 просмотров

Алена Уткина

