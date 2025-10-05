День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя: что еще отмечают 5 октября

Сегодня, 5 октября, отмечают День территориальной обороны Украины и Всемирный день учителя, пишет УНН.

День территориальной обороны Украины

День территориальной обороны Украины был введен президентом Владимиром Зеленским в 2020 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. Праздник был учрежден, чтобы подчеркнуть значимость национальной обороноспособности и территориальной целостности, особенно на фоне продолжающейся с 2014 года войны.

Идея реформирования системы территориальной обороны появилась еще в 2017 году, когда Министерство обороны разработало проект усовершенствования организации бригад в каждой области. Реорганизация началась в 2018 году: теперь в каждой области есть как минимум одна бригада, а в приграничных регионах их количество больше.

Всемирный день учителя

Всемирный день учителя отмечают ежегодно 5 октября с 1994 года по инициативе ЮНЕСКО. Он напоминает о важной роли педагогов в формировании будущего поколения. В Украине День учителя празднуют в первое воскресенье октября, а поздравления традиционно проходят в пятницу перед этим днем.

Сегодня День учителя празднуют более чем в 100 странах мира, подчеркивая вклад педагогов и актуальные вызовы профессии.

Ежегодно ЮНЕСКО совместно с МОТ, ЮНИСЕФ и Интернационалом образования проводит кампании в поддержку педагогов, посвященные актуальным темам.

Всемирный день борьбы с менингитом

Ежегодно 5 октября отмечают Всемирный день борьбы с менингитом, учрежденный в 2009 году сообществом людей, столкнувшихся с этим заболеванием.

Менингит – это тяжелое воспалительное поражение оболочек головного и спинного мозга, в основном вызванное бактериями или вирусами. Заболевание легко спутать с обычной простудой, ведь его начальные симптомы могут быть незаметными. Особенно опасно, когда родители воспринимают первые признаки за обычную простуду и не обращаются к врачу – затягивание лечения может привести к серьезным осложнениям и даже летальным исходам.

Всемирный день борьбы с менингитом призван повысить осведомленность об этой болезни и способах ее избежать.

День городов Запорожья и Черновцов

Ежегодно в первое воскресенье октября запорожцы празднуют День города. Официально основание Запорожья относят к 952 году, хотя эта дата не имеет научного подтверждения. Город известен длинным проспектом Соборным (10,8 км), Днепровской ГЭС высотой 50 м, островом Хортица с музеем "Запорожская Сечь" и 9-километровой детской железной дорогой с настоящими поездами.

Черновцы также отмечают День города в первое воскресенье октября, на этот раз - 617-й год с первого документального упоминания в 1408 году. Празднование в современном формате началось во второй половине XX века. Поскольку дата приходится на первые выходные октября, это позволяет максимально привлечь как местных жителей, так и туристов, и отразить многонациональную историю города, который веками был домом для украинцев, румын, евреев, поляков и немцев.

День памяти мученицы Харитины

5 октября верующие отмечают день святой Харитины - мученицы, ставшей символом веры, мужества и несокрушимости. Будучи сиротой, она воспитывалась благочестивым христианином Клавдием. Благодаря своей доброте и вере она обратила многих людей ко Христу. Во время гонений при императоре Диоклетиане Харитина отказалась отступить от веры, за что подверглась жестоким пыткам и в 304 году приняла мученическую смерть.

День святой Харитины напоминает о силе веры, преданности убеждениям и вдохновляет на мужество в испытаниях.

