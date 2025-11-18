$42.040.02
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти

Київ • УНН

 • 994 перегляди

The Guardian оглянув давні європейські традиції, які допомагають зберігати здоров'я людей від Ісландії до України. Серед них — щоденні тренування з плавання, короткий денний сон та п'ятиразове харчування.

Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти

Щоденні тренування з плавання, короткий денний сон та п’ятиразове харчування - це не модні поради з останнього популярного подкасту про самопочуття, а стародавні звички, що підтримують фізичний стан протягом багатьох поколінь. Британське видання The Guardian зробило огляд давніх традицій, які допомагають зберігати здоров’я людей по всій Європі - від Ісландії до України, передає УНН.

Деталі

Ісландія: культура басейнів

В Ісландії на 400 тис. населення припадає близько 160 басейнів, і плавання стало важливою частиною національної культури, особливо після запровадження обов’язкових уроків у 1940 році.

В Ісландії проводиться кампанія за включення басейнів до списку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО

- пише видання.

Басейни є місцем дозвілля для всіх поколінь, а також виконують соціальну роль: тут люди спілкуються, відпочивають у "гарячих горщиках", холодних зануреннях і саунах, де заборонені телефони.

Нідерланди: в обіймах з вітерцем

У цій вітряній країні давно існує традиція uitwaaien - виходити надвір, щоб "дозволити вітру очистити голову". Термін походить від поєднання waaien ("бути здуваним вітром") та uit ("виходити"), і з XVII століття еволюціонував до сучасного значення - прогулянки для психологічного перезавантаження. Це активний спосіб відновлення: енергійна ходьба на сильному вітрі покращує настрій і допомагає переосмислити думки.

Швидка ходьба знижує ризик аритмії - дослідження30.04.25, 03:30 • 5439 переглядiв

Іспанія: сієста

Іспанська традиція післяобіднього сну залишається символом здорового ставлення до відпочинку, хоча більшість сучасних іспанців уже не дрімають посеред робочого дня.

Сієста - частина нашої культури, але для більшості людей вона вже не є частиною робочого дня

- говорить Поллі Ревалієнт, співзасновник The Sleep Project з Мадрида.

Однак лікарі попереджають: короткий сон на 20–30 хв може покращити пильність і настрій, але надто довгий або пізній денний відпочинок заважає нічному сну.

Швейцарія: п’ять прийомів їжі

У Швейцарії традиційно їдять кілька разів на день: у німецькомовних регіонах - п’ять прийомів їжі, у франкомовних — зазвичай чотири.

Ранкові перекуси складаються з хліба, фруктів чи круасанів, післяобідні - ситніші, а головною трапезою є обід, який краще відповідає циркадним ритмам і метаболізму.

Дієтологи пояснюють, що часті, але невеликі прийоми їжі підтримують енергію, покращують травлення й допомагають контролювати вагу.

Здоровий перекус для школяра: що покласти в ланчбокс15.08.25, 10:12 • 8225 переглядiв

Швеція: суботні солодощі

У Швеції традиція lördagsgodis - їсти солодощі лише по суботах - виникла у 1950-х як державна ініціатива для запобігання карієсу й досі залишається загальноприйнятою нормою.

Такий підхід може видаватися суворим, але добре вписується у культуру стриманості: замість щоденного споживання ласощів шведи зберігають їх для суботи, підтримуючи здоровий баланс.

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки21.04.25, 11:18 • 44922 перегляди

Україна: консервування

Ферментовані продукти давно є частиною українського раціону - від квашеної капусти й корнішонів до кефіру та ряжанки.

Українці звикли зберігати врожай на зиму та широко використовують лактоферментацію. Проте ця їжа також і дуже корисна: природно ферментовані продукти багаті на пробіотики, покращують мікробіом і травлення.

В Україні їх вживають як щоденну норму, а не модний тренд, ферментуючи навіть сезонні фрукти - "в Україні майже немає того, що не кладуть у банку".

Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 11:24 • 157472 перегляди

Віта Зеленецька

