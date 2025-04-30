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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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Швидка ходьба знижує ризик аритмії - дослідження

Київ • УНН

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Швидка ходьба (понад 6 км/год) знижує ризик аномалій серцевого ритму на 43%, порівняно з повільною. Піші прогулянки доступні для всіх.

Швидка ходьба знижує ризик аритмії - дослідження

Швидка ходьба може знизити ризик аномалій серцевого ритму. Про це свідчать результати дослідження, проведеного командою з Університету Глазго у Великій Британії, повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Зазначається, що коли мова йде про прості, доступні та корисні вправи, ходьбу важко перевершити. Так, "швидкі" прогулянки можуть знизити ризик розвитку проблем із серцевим ритмом.

Так, виявилося, що люди, які ходять повільно (зі швидкістю менше 5 км на годину), ризик розвитку аномалій серцевого ритму на 35% більший, ніж у тих, хто пересувається в середньому темпі (5-6 км на годину). При цьому у людей, які ходять швидко (більше 6 км на годину), ризик зменшується на 43% порівняно з тими, хто пересувається повільно.

Аномалії серцевого ритму, зареєстровані в дослідженні, включали фібриляцію передсердь (нерівне серцебиття), тахікардію (прискорене серцебиття) і брадикардію (дуже повільне серцебиття)

- йдеться у статті.

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За словами професорки охорони здоров'я в Університеті Глазго Джилл Пелл, швидша ходьба зменшує ризик ожиріння та запалення, що, у свою чергу, знижує ризик аритмії.

"Звичайно, існують ліки та спеціальні процедури для лікування цих порушень. Але було б краще запобігти їхньому виникненню. Піші прогулянки доступні для всіх. Вам не потрібно витрачати гроші на відвідування тренажерного залу чи купівлю обладнання", - зазначила дослідниця.

Нагадаємо

За даними вчених, надмірна фізична активність негативно впливає на когнітивні функції та здатність ухвалювати рішення. Водночас регулярні вправи помірної інтенсивності покращують пам'ять і мислення.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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