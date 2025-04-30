Быстрая ходьба снижает риск аритмии - исследование

Быстрая ходьба может снизить риск аномалий сердечного ритма. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного командой из Университета Глазго в Великобритании, сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Отмечается, что когда речь идет о простых, доступных и полезных упражнениях, ходьбу трудно превзойти. Так, "быстрые" прогулки могут снизить риск развития проблем с сердечным ритмом.

Так, оказалось, что у людей, которые ходят медленно (со скоростью менее 5 км в час), риск развития аномалий сердечного ритма на 35% больше, чем у тех, кто передвигается в среднем темпе (5-6 км в час). При этом у людей, которые ходят быстро (более 6 км в час), риск уменьшается на 43% по сравнению с теми, кто передвигается медленно.

Аномалии сердечного ритма, зарегистрированные в исследовании, включали фибрилляцию предсердий (неровное сердцебиение), тахикардию (учащенное сердцебиение) и брадикардию (очень медленное сердцебиение) - говорится в статье.

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По словам профессора здравоохранения в Университете Глазго Джилл Пелл, более быстрая ходьба уменьшает риск ожирения и воспаления, что, в свою очередь, снижает риск аритмии.

"Конечно, существуют лекарства и специальные процедуры для лечения этих нарушений. Но было бы лучше предотвратить их возникновение. Пешие прогулки доступны для всех. Вам не нужно тратить деньги на посещение тренажерного зала или покупку оборудования", - отметила исследовательница.

Напомним

По данным ученых, чрезмерная физическая активность негативно влияет на когнитивные функции и способность принимать решения. В то же время регулярные упражнения умеренной интенсивности улучшают память и мышление.

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