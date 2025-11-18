Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять
Киев • УНН
The Guardian рассмотрел давние европейские традиции, которые помогают сохранять здоровье людей от Исландии до Украины. Среди них — ежедневные тренировки по плаванию, короткий дневной сон и пятиразовое питание.
Ежедневные тренировки по плаванию, короткий дневной сон и пятиразовое питание — это не модные советы из последнего популярного подкаста о благополучии, а древние привычки, поддерживающие физическое состояние на протяжении многих поколений. Британское издание The Guardian сделало обзор давних традиций, которые помогают сохранять здоровье людей по всей Европе — от Исландии до Украины, передает УНН.
Детали
Исландия: культура бассейнов
В Исландии на 400 тыс. населения приходится около 160 бассейнов, и плавание стало важной частью национальной культуры, особенно после введения обязательных уроков в 1940 году.
В Исландии проводится кампания за включение бассейнов в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО
Бассейны являются местом досуга для всех поколений, а также выполняют социальную роль: здесь люди общаются, отдыхают в "горячих горшках", холодных погружениях и саунах, где запрещены телефоны.
Нидерланды: в объятиях с ветерком
В этой ветреной стране давно существует традиция uitwaaien — выходить на улицу, чтобы "позволить ветру очистить голову". Термин происходит от сочетания waaien ("быть сдуваемым ветром") и uit ("выходить"), и с XVII века эволюционировал до современного значения — прогулки для психологической перезагрузки. Это активный способ восстановления: энергичная ходьба на сильном ветру улучшает настроение и помогает переосмыслить мысли.
Быстрая ходьба снижает риск аритмии - исследование30.04.25, 03:30 • 5435 просмотров
Испания: сиеста
Испанская традиция послеобеденного сна остается символом здорового отношения к отдыху, хотя большинство современных испанцев уже не дремлют посреди рабочего дня.
Сиеста — часть нашей культуры, но для большинства людей она уже не является частью рабочего дня
Однако врачи предупреждают: короткий сон на 20–30 мин может улучшить бдительность и настроение, но слишком долгий или поздний дневной отдых мешает ночному сну.
Швейцария: пять приемов пищи
В Швейцарии традиционно едят несколько раз в день: в немецкоязычных регионах — пять приемов пищи, во франкоязычных — обычно четыре.
Утренние перекусы состоят из хлеба, фруктов или круассанов, послеобеденные — более сытные, а главной трапезой является обед, который лучше соответствует циркадным ритмам и метаболизму.
Диетологи объясняют, что частые, но небольшие приемы пищи поддерживают энергию, улучшают пищеварение и помогают контролировать вес.
Здоровый перекус для школьника: что положить в ланчбокс15.08.25, 10:12 • 8223 просмотра
Швеция: субботние сладости
В Швеции традиция lördagsgodis — есть сладости только по субботам — возникла в 1950-х как государственная инициатива для предотвращения кариеса и до сих пор остается общепринятой нормой.
Такой подход может показаться суровым, но хорошо вписывается в культуру сдержанности: вместо ежедневного потребления лакомств шведы сохраняют их для субботы, поддерживая здоровый баланс.
Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько21.04.25, 11:18 • 44918 просмотров
Украина: консервирование
Ферментированные продукты давно являются частью украинского рациона — от квашеной капусты и корнишонов до кефира и ряженки.
Украинцы привыкли сохранять урожай на зиму и широко используют лактоферментацию. Однако эта пища также и очень полезна: естественно ферментированные продукты богаты пробиотиками, улучшают микробиом и пищеварение.
В Украине их употребляют как ежедневную норму, а не модный тренд, ферментируя даже сезонные фрукты — "в Украине почти нет того, что не кладут в банку".
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.25, 11:24 • 157468 просмотров