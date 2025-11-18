Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять

Ежедневные тренировки по плаванию, короткий дневной сон и пятиразовое питание — это не модные советы из последнего популярного подкаста о благополучии, а древние привычки, поддерживающие физическое состояние на протяжении многих поколений. Британское издание The Guardian сделало обзор давних традиций, которые помогают сохранять здоровье людей по всей Европе — от Исландии до Украины, передает УНН.

Исландия: культура бассейнов

В Исландии на 400 тыс. населения приходится около 160 бассейнов, и плавание стало важной частью национальной культуры, особенно после введения обязательных уроков в 1940 году.

В Исландии проводится кампания за включение бассейнов в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО - пишет издание.

Бассейны являются местом досуга для всех поколений, а также выполняют социальную роль: здесь люди общаются, отдыхают в "горячих горшках", холодных погружениях и саунах, где запрещены телефоны.

Нидерланды: в объятиях с ветерком

В этой ветреной стране давно существует традиция uitwaaien — выходить на улицу, чтобы "позволить ветру очистить голову". Термин происходит от сочетания waaien ("быть сдуваемым ветром") и uit ("выходить"), и с XVII века эволюционировал до современного значения — прогулки для психологической перезагрузки. Это активный способ восстановления: энергичная ходьба на сильном ветру улучшает настроение и помогает переосмыслить мысли.

Испания: сиеста

Испанская традиция послеобеденного сна остается символом здорового отношения к отдыху, хотя большинство современных испанцев уже не дремлют посреди рабочего дня.

Сиеста — часть нашей культуры, но для большинства людей она уже не является частью рабочего дня - говорит Полли Ревалиент, соучредитель The Sleep Project из Мадрида.

Однако врачи предупреждают: короткий сон на 20–30 мин может улучшить бдительность и настроение, но слишком долгий или поздний дневной отдых мешает ночному сну.

Швейцария: пять приемов пищи

В Швейцарии традиционно едят несколько раз в день: в немецкоязычных регионах — пять приемов пищи, во франкоязычных — обычно четыре.

Утренние перекусы состоят из хлеба, фруктов или круассанов, послеобеденные — более сытные, а главной трапезой является обед, который лучше соответствует циркадным ритмам и метаболизму.

Диетологи объясняют, что частые, но небольшие приемы пищи поддерживают энергию, улучшают пищеварение и помогают контролировать вес.

Швеция: субботние сладости

В Швеции традиция lördagsgodis — есть сладости только по субботам — возникла в 1950-х как государственная инициатива для предотвращения кариеса и до сих пор остается общепринятой нормой.

Такой подход может показаться суровым, но хорошо вписывается в культуру сдержанности: вместо ежедневного потребления лакомств шведы сохраняют их для субботы, поддерживая здоровый баланс.

Украина: консервирование

Ферментированные продукты давно являются частью украинского рациона — от квашеной капусты и корнишонов до кефира и ряженки.

Украинцы привыкли сохранять урожай на зиму и широко используют лактоферментацию. Однако эта пища также и очень полезна: естественно ферментированные продукты богаты пробиотиками, улучшают микробиом и пищеварение.

В Украине их употребляют как ежедневную норму, а не модный тренд, ферментируя даже сезонные фрукты — "в Украине почти нет того, что не кладут в банку".

