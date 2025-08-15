Здоровый перекус для школьника: что положить в ланчбокс

Даже после школьного обеда дети часто чувствуют голод, особенно если их ждет насыщенный день с кружками или спортивными тренировками. Правильный перекус поможет поддержать энергию, сосредоточенность и хорошее настроение - без лишнего сахара и вредных добавок. Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

Детали

Накануне нового учебного года врачи и диетологи напоминают: здоровый школьный перекус должен быть вкусным, разнообразным и сбалансированным. Простейший принцип – половину рациона составляют свежие овощи и фрукты, четверть – продукты, богатые белком, и еще четверть – сложные углеводы.

В ЦОЗ привели примеры полезных комбинаций:

Яблоко + сэндвич из цельнозернового хлеба, несоленого сыра и овощей. Морковь и перец соломкой + кусочек запеченной курицы + хлебец + горсть орехов + банан. Йогурт без сахара + клубника + домашнее овсяное печенье + морковь.

Специалисты предостерегают: не стоит давать скоропортящиеся блюда без холодильника (рыбу, готовые соусы, пирожные), колбасные изделия, чрезмерно соленую или жирную пищу.

Сладкое – только в "здоровом формате". Это может быть кусочек черного шоколада, домашнее печенье или несколько сухофруктов.

Чтобы продукты оставались свежими, советуют выбирать те, что хорошо хранятся при комнатной температуре, и упаковывать их в удобные герметичные контейнеры. А чтобы ребенок охотно съедал перекус, предлагают привлекать его к выбору продуктов и делать подачу яркой и интересной.

Что пить? Лучше всего – чистая вода, можно добавить несладкий травяной чай или компот без сахара.

