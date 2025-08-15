Здоровий перекус для школяра: що покласти в ланчбокс

$41.450.06
48.440.21
ukenru
04:50 • 31455 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 61840 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 30535 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 134747 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 162604 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 84623 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 84510 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 79831 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 183148 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 96921 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.3м/с
41%
757мм
Популярнi новини
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 50030 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 16852 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 63166 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 28571 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 28433 перегляди
Публікації
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 8670 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 134752 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 189012 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 162609 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 94291 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 57304 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 142472 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 92828 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 110667 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 160391 перегляди
Актуальне
Facebook
Шахед-136
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Brent

Здоровий перекус для школяра: що покласти в ланчбокс

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Центр громадського здоров'я МОЗ України надав рекомендації щодо здорових перекусів для школярів. Фахівці радять включати фрукти, овочі, білки та складні вуглеводи, уникаючи швидкопсувних продуктів.

Здоровий перекус для школяра: що покласти в ланчбокс

Навіть після шкільного обіду діти часто відчувають голод, особливо якщо на них чекає насичений день із гуртками чи спортивними тренуваннями. Правильний перекус допоможе підтримати енергію, зосередженість і гарний настрій - без зайвого цукру та шкідливих добавок. Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України, пише УНН.

Деталі

Напередодні нового навчального року лікарі та дієтологи нагадують: здоровий шкільний перекус має бути смачним, різноманітним і збалансованим. Найпростіший принцип – половину раціону складають свіжі овочі та фрукти, чверть – продукти, багаті на білок, і ще чверть – складні вуглеводи.

У ЦГЗ навели приклади корисних комбінацій:

  1. Яблуко + сендвіч із цільнозернового хліба, несолоного сиру та овочів.
    1. Морква й перець соломкою + шматочок запеченої курки + хлібець + жменя горіхів + банан.
      1. Йогурт без цукру + полуниця + домашнє вівсяне печиво + морква.

        Фахівці застерігають: не варто давати швидкопсувні страви без холодильника (рибу, готові соуси, тістечка), ковбасні вироби, надмірно солону або жирну їжу.

        Солодке – лише у "здоровому форматі". Це може бути шматочок чорного шоколаду, домашнє печиво чи кілька сухофруктів.

        Щоб продукти залишалися свіжими, радять обирати ті, що добре зберігаються при кімнатній температурі, і пакуйте їх у зручні герметичні контейнери. А щоб дитина охоче з’їдала перекус, пропонують залучати її до вибору продуктів та робіть подачу яскравою й цікавою.

        Що пити? Найкраще – чиста вода, можна додати несолодкий трав’яний чай або компот без цукру.

        10 простих звичок, які зроблять вас здоровішими17.03.25, 17:27 • 62218 переглядiв

        Степан Гафтко

        СуспільствоЗдоров'яЛайфхакОсвіта
        Україна