Здоровий перекус для школяра: що покласти в ланчбокс
Київ • УНН
Центр громадського здоров'я МОЗ України надав рекомендації щодо здорових перекусів для школярів. Фахівці радять включати фрукти, овочі, білки та складні вуглеводи, уникаючи швидкопсувних продуктів.
Навіть після шкільного обіду діти часто відчувають голод, особливо якщо на них чекає насичений день із гуртками чи спортивними тренуваннями. Правильний перекус допоможе підтримати енергію, зосередженість і гарний настрій - без зайвого цукру та шкідливих добавок. Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України, пише УНН.
Деталі
Напередодні нового навчального року лікарі та дієтологи нагадують: здоровий шкільний перекус має бути смачним, різноманітним і збалансованим. Найпростіший принцип – половину раціону складають свіжі овочі та фрукти, чверть – продукти, багаті на білок, і ще чверть – складні вуглеводи.
У ЦГЗ навели приклади корисних комбінацій:
- Яблуко + сендвіч із цільнозернового хліба, несолоного сиру та овочів.
- Морква й перець соломкою + шматочок запеченої курки + хлібець + жменя горіхів + банан.
- Йогурт без цукру + полуниця + домашнє вівсяне печиво + морква.
Фахівці застерігають: не варто давати швидкопсувні страви без холодильника (рибу, готові соуси, тістечка), ковбасні вироби, надмірно солону або жирну їжу.
Солодке – лише у "здоровому форматі". Це може бути шматочок чорного шоколаду, домашнє печиво чи кілька сухофруктів.
Щоб продукти залишалися свіжими, радять обирати ті, що добре зберігаються при кімнатній температурі, і пакуйте їх у зручні герметичні контейнери. А щоб дитина охоче з’їдала перекус, пропонують залучати її до вибору продуктів та робіть подачу яскравою й цікавою.
Що пити? Найкраще – чиста вода, можна додати несолодкий трав’яний чай або компот без цукру.
