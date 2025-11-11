Саміт G7 у Канаді зосередиться на мирі в Україні та на Близькому Сході – Reuters
Київ • УНН
Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 стартує у вівторок у Ніагарі-на-Лейк, Канада. Головними темами стануть війна в Україні, безпека на Близькому Сході та виклики в Арктиці.
У канадському місті Ніагара-на-Лейк у вівторок стартує зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки". Головними темами стануть війна в Україні, безпека на Близькому Сході та виклики в Арктиці. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що нинішній саміт відбувається "в епоху геополітичної нестабільності", тому країни G7 прагнуть виробити узгоджену стратегію підтримки миру. Вона високо оцінила роботу Сполучених Штатів, наголосивши, що держсекретар США Марко Рубіо був "дуже конструктивним членом" G7.
Ананд очікує від зустрічі "цілеспрямованих розмов" щодо шляхів до миру в Україні та на Близькому Сході.
Ми повинні бути амбітними заради досягнення довготривалого миру
Міністри також обговорять, як країни G7 можуть допомогти Україні пережити зиму – зокрема, підтримати енергетичну інфраструктуру, продовольчу безпеку та довгострокову відбудову.
росія вибула з перегонів: Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років07.11.25, 15:54 • 2734 перегляди
Експерт Джон Кіртон, засновник Дослідницької групи G7 в Університеті Торонто, зазначив, що цьогорічна зустріч може бути продуктивнішою, ніж попередня.
Те, що президента Трампа там не буде, безумовно допоможе. Їм не доведеться стежити за кожним виразом обличчя чи бути обережними щодо будь-яких його тирад
За словами Кіртона, нинішній склад G7 – майже повністю оновлений: Ананд призначена в травні, Рубіо – у лютому, а найдосвідченішим серед них є глава МЗС Італії Антоніо Таяні, який обіймає посаду з 2022 року.
Цього разу все виглядає так, ніби вони всі вперше опинилися в одному човні, і їм доводиться дуже наполегливо гребти, щоб чогось досягти
Рубіо вирушить до Канади на зустріч G7, присвячену Україні, сектору Газа та торгівлі - ЗМІ10.11.25, 15:42 • 5532 перегляди