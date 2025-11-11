Саміт G7 у Канаді зосередиться на мирі в Україні та на Близькому Сході – Reuters

У канадському місті Ніагара-на-Лейк у вівторок стартує зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки". Головними темами стануть війна в Україні, безпека на Близькому Сході та виклики в Арктиці. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що нинішній саміт відбувається "в епоху геополітичної нестабільності", тому країни G7 прагнуть виробити узгоджену стратегію підтримки миру. Вона високо оцінила роботу Сполучених Штатів, наголосивши, що держсекретар США Марко Рубіо був "дуже конструктивним членом" G7.

Ананд очікує від зустрічі "цілеспрямованих розмов" щодо шляхів до миру в Україні та на Близькому Сході.

Міністри також обговорять, як країни G7 можуть допомогти Україні пережити зиму – зокрема, підтримати енергетичну інфраструктуру, продовольчу безпеку та довгострокову відбудову.

росія вибула з перегонів: Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років

Експерт Джон Кіртон, засновник Дослідницької групи G7 в Університеті Торонто, зазначив, що цьогорічна зустріч може бути продуктивнішою, ніж попередня.

Те, що президента Трампа там не буде, безумовно допоможе. Їм не доведеться стежити за кожним виразом обличчя чи бути обережними щодо будь-яких його тирад