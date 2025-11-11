Саммит G7 в Канаде сосредоточится на мире в Украине и на Ближнем Востоке – Reuters
Встреча министров иностранных дел стран G7 стартует во вторник в Ниагаре-на-Лейк, Канада. Главными темами станут война в Украине, безопасность на Ближнем Востоке и вызовы в Арктике.
Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.
Детали
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что нынешний саммит проходит "в эпоху геополитической нестабильности", поэтому страны G7 стремятся выработать согласованную стратегию поддержки мира. Она высоко оценила работу Соединенных Штатов, подчеркнув, что госсекретарь США Марко Рубио был "очень конструктивным членом" G7.
Ананд ожидает от встречи "целенаправленных разговоров" относительно путей к миру в Украине и на Ближнем Востоке.
Мы должны быть амбициозными ради достижения долгосрочного мира
Министры также обсудят, как страны G7 могут помочь Украине пережить зиму – в частности, поддержать энергетическую инфраструктуру, продовольственную безопасность и долгосрочное восстановление.
Эксперт Джон Киртон, основатель Исследовательской группы G7 в Университете Торонто, отметил, что нынешняя встреча может быть продуктивнее, чем предыдущая.
То, что президента Трампа там не будет, безусловно поможет. Им не придется следить за каждым выражением лица или быть осторожными относительно любых его тирад
По словам Киртона, нынешний состав G7 – почти полностью обновленный: Ананд назначена в мае, Рубио – в феврале, а самым опытным среди них является глава МИД Италии Антонио Таяни, который занимает должность с 2022 года.
На этот раз все выглядит так, будто они все впервые оказались в одной лодке, и им приходится очень упорно грести, чтобы чего-то достичь
