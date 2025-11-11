$41.960.02
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Саммит G7 в Канаде сосредоточится на мире в Украине и на Ближнем Востоке – Reuters

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Встреча министров иностранных дел стран G7 стартует во вторник в Ниагаре-на-Лейк, Канада. Главными темами станут война в Украине, безопасность на Ближнем Востоке и вызовы в Арктике.

Саммит G7 в Канаде сосредоточится на мире в Украине и на Ближнем Востоке – Reuters
Фото: Reuters

Во вторник в канадском городе Ниагара-на-Лейк стартует встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки". Главными темами станут война в Украине, безопасность на Ближнем Востоке и вызовы в Арктике. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что нынешний саммит проходит "в эпоху геополитической нестабильности", поэтому страны G7 стремятся выработать согласованную стратегию поддержки мира. Она высоко оценила работу Соединенных Штатов, подчеркнув, что госсекретарь США Марко Рубио был "очень конструктивным членом" G7.

Ананд ожидает от встречи "целенаправленных разговоров" относительно путей к миру в Украине и на Ближнем Востоке.

Мы должны быть амбициозными ради достижения долгосрочного мира 

– сказала она.

Министры также обсудят, как страны G7 могут помочь Украине пережить зиму – в частности, поддержать энергетическую инфраструктуру, продовольственную безопасность и долгосрочное восстановление.

россия выбыла из гонки: Украина избрана в исполнительный совет ЮНЕСКО на период 2025-2029 годов07.11.25, 15:54 • 2700 просмотров

Эксперт Джон Киртон, основатель Исследовательской группы G7 в Университете Торонто, отметил, что нынешняя встреча может быть продуктивнее, чем предыдущая.

То, что президента Трампа там не будет, безусловно поможет. Им не придется следить за каждым выражением лица или быть осторожными относительно любых его тирад 

– подчеркнул Киртон.

По словам Киртона, нынешний состав G7 – почти полностью обновленный: Ананд назначена в мае, Рубио – в феврале, а самым опытным среди них является глава МИД Италии Антонио Таяни, который занимает должность с 2022 года.

На этот раз все выглядит так, будто они все впервые оказались в одной лодке, и им приходится очень упорно грести, чтобы чего-то достичь 

– подытожил эксперт.

Рубио отправится в Канаду на встречу G7, посвященную Украине, сектору Газа и торговле - СМИ10.11.25, 15:42 • 5370 просмотров

Степан Гафтко

