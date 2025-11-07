россия выбыла из гонки: Украина избрана в исполнительный совет ЮНЕСКО на период 2025-2029 годов
Киев • УНН
Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы, получив 137 голосов на 43-й сессии генеральной конференции в Самарканде. россия выбыла из гонки, набрав наименьшее количество голосов.
Украина избрана в исполнительный совет ЮНЕСКО на период 2025-2029 годов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает УНН.
Подробности
Голосование состоялось на 43-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в узбекском городе Самарканд. Результаты голосования выглядят следующим образом:
- Украина - 137 голосов;
- Румыния – 135 голосов;
- Молдова – 133 голоса;
- россия – 93 голоса.
Зеленский отметил, что второй раз подряд москва проиграла выборы и не войдет в состав совета ЮНЕСКО.
Благодарен государствам-членам, поддержавшим нашу кандидатуру. Вместе с партнерами мы используем все возможности, которые предоставляет ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать нашу культуру, наследие и людей. Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии - будь то война или гибридные угрозы - получили должный отпор. Альтернативы миру нет. Пора москве это осознать
Как сообщила в Facebook глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, россия выбыла из гонки с наименьшим результатом.
Благодарна нашей мужественной делегации за каждое слово и каждый шаг, вложенные в эту победу в Самарканде. Благодарность дипломатам постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, посольству Украины в Узбекистане
Напомним
Ранее УНН сообщал, что ЮНЕСКО включило две украинские даты в Календарь памятных дат 2026-2027 годов. Речь идет о 100-летии основания заповедника "Киево-Печерская лавра" и 150-летии со дня рождения композитора Николая Леонтовича.