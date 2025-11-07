россия выбыла из гонки: Украина избрана в исполнительный совет ЮНЕСКО на период 2025-2029 годов

Украина избрана в исполнительный совет ЮНЕСКО на период 2025-2029 годов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает УНН.

Голосование состоялось на 43-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в узбекском городе Самарканд. Результаты голосования выглядят следующим образом:

Зеленский отметил, что второй раз подряд москва проиграла выборы и не войдет в состав совета ЮНЕСКО.

Благодарен государствам-членам, поддержавшим нашу кандидатуру. Вместе с партнерами мы используем все возможности, которые предоставляет ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать нашу культуру, наследие и людей. Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии - будь то война или гибридные угрозы - получили должный отпор. Альтернативы миру нет. Пора москве это осознать