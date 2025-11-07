росія вибула з перегонів: Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років

ukenru
14:58
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
13:59
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
09:48
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
7 листопада, 07:19
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Вихід GTA VI знову відкладено
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
14:58
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
13:59
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:48
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
09:46
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Вихід GTA VI знову відкладено
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Опалення
Мі-8

росія вибула з перегонів: Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки, отримавши 137 голосів на 43-й сесії генеральної конференції в Самарканді. росія вибула з перегонів, набравши найменшу кількість голосів.

росія вибула з перегонів: Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років

Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram, передає УНН.

Деталі

Голосування відбулося на 43 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, яка проходить в узбецькому місті Самарканд. Результати голосування виглядають наступним чином:

  • Україна - 137 голосів;
    • Румунія – 135 голосів;
      • Молдова – 133 голоси;
        • росія – 93 голоси.

          Зеленський зазначив, що вдруге поспіль москва програла вибори та не ввійде до складу ради ЮНЕСКО.

          Вдячний державам-членам, які підтримали нашу кандидатуру. Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей. Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії - чи то війна, чи то гібридні загрози - дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час москві це усвідомити

          - заявив президент.

          Як повідомила в Facebook голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, росія вибула з перегонів з найменшим результатом.

          Вдячна нашій мужній делегації за кожне слово й кожен крок, вкладені в цю перемогу в Самарканді. Вдячність дипломатам постійного представництва України при ЮНЕСКО, посольству України в Узбекистані

          - йдеться в дописі.

          Нагадаємо

          Раніше УНН повідомляв, що ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам’ятних дат 2026-2027 років. Йдеться про 100-річчя заснування заповідника "Києво-Печерська лавра" та 150-річчя від дня народження композитора Миколи Леонтовича.

          Євген Устименко

