росія вибула з перегонів: Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років
Київ • УНН
Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки, отримавши 137 голосів на 43-й сесії генеральної конференції в Самарканді. росія вибула з перегонів, набравши найменшу кількість голосів.
Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram, передає УНН.
Деталі
Голосування відбулося на 43 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, яка проходить в узбецькому місті Самарканд. Результати голосування виглядають наступним чином:
- Україна - 137 голосів;
- Румунія – 135 голосів;
- Молдова – 133 голоси;
- росія – 93 голоси.
Зеленський зазначив, що вдруге поспіль москва програла вибори та не ввійде до складу ради ЮНЕСКО.
Вдячний державам-членам, які підтримали нашу кандидатуру. Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей. Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії - чи то війна, чи то гібридні загрози - дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час москві це усвідомити
Як повідомила в Facebook голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, росія вибула з перегонів з найменшим результатом.
Вдячна нашій мужній делегації за кожне слово й кожен крок, вкладені в цю перемогу в Самарканді. Вдячність дипломатам постійного представництва України при ЮНЕСКО, посольству України в Узбекистані
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам’ятних дат 2026-2027 років. Йдеться про 100-річчя заснування заповідника "Києво-Печерська лавра" та 150-річчя від дня народження композитора Миколи Леонтовича.