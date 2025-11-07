росія вибула з перегонів: Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років

Україну обрано до виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2025-2029 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram, передає УНН.

Голосування відбулося на 43 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, яка проходить в узбецькому місті Самарканд. Результати голосування виглядають наступним чином:

Зеленський зазначив, що вдруге поспіль москва програла вибори та не ввійде до складу ради ЮНЕСКО.

Вдячний державам-членам, які підтримали нашу кандидатуру. Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей. Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії - чи то війна, чи то гібридні загрози - дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час москві це усвідомити