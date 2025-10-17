$41.640.12
Для заповідників і музеїв діапазон платних послуг може бути розширений - Мінкульт оголосив нові ініціативи

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Міністерство культури планує розширити спектр платних послуг заповідників і музеїв, щоб залучити кошти для збереження пам'яток. Уряд також підтримає проєкти, що популяризують українську культурну спадщину, зокрема через міжнародну співпрацю з ЮНЕСКО та ЄС.

Для заповідників і музеїв діапазон платних послуг може бути розширений - Мінкульт оголосив нові ініціативи

Для збереження пам’яток будуть сформовані кошти, які підуть з розширеного спектра платних послуг заповідників і музеїв. Також уряд планує підтримати проєкти, що популяризують українську культурну спадщину, у тому числі в міжнародній співпраці з ЮНЕСКО та ЄС.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Деталі

Нещодавно т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна провела зустріч з представниками Національного заповідника "Софія Київська". Під час цієї зустрічі було оголошено пріорітетні ініціативи, які допоможуть в справі збереження пам’яток та розвиток інфраструктури.

Серед них ідеться про наступне:

  1. Мінкульт планує розширити спектр платних послуг заповідників і музеїв.
    1. Для залучення меценатської допомоги, включно з можливими податковими механізмами стимулювання бізнесу, в уряді пообіцяли удосконалити законодавчу базу.
      1. У межах проєктів ЮНЕСКО, ЄС та Ради Європи, міжнародна співпраця продовжується. Обіцяють посилення роботи.
        1. Нагадали про підтримку програми «1000 годин українського контенту». Планується підтримка проєктів, що популяризують українську культурну спадщину, зокрема через документальні та художні фільми

          Нагадаємо

          Влітку чотири нові україномовні аудіогіди з'явилися у музеях Амстердама, Португалії, Угорщини та Берліна.

          Біля Державного музею іграшки в Києві встановили артоб'єкт "Яворівська пташка", що є збільшеною копією традиційної яворівської іграшки. Подію приурочили до Дня захисників і захисниць України.

          В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16.10.25, 22:58 • 14871 перегляд

          Ігор Тележніков

          Культура
          Кабінет Міністрів України
          Фільм
          благодійність
          ЮНЕСКО
          Рада Європи
          Європейський Союз
          Софійський собор (Київ)