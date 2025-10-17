Для заповідників і музеїв діапазон платних послуг може бути розширений - Мінкульт оголосив нові ініціативи
Київ • УНН
Міністерство культури планує розширити спектр платних послуг заповідників і музеїв, щоб залучити кошти для збереження пам'яток. Уряд також підтримає проєкти, що популяризують українську культурну спадщину, зокрема через міжнародну співпрацю з ЮНЕСКО та ЄС.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Нещодавно т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна провела зустріч з представниками Національного заповідника "Софія Київська". Під час цієї зустрічі було оголошено пріорітетні ініціативи, які допоможуть в справі збереження пам’яток та розвиток інфраструктури.
Серед них ідеться про наступне:
- Мінкульт планує розширити спектр платних послуг заповідників і музеїв.
- Для залучення меценатської допомоги, включно з можливими податковими механізмами стимулювання бізнесу, в уряді пообіцяли удосконалити законодавчу базу.
- У межах проєктів ЮНЕСКО, ЄС та Ради Європи, міжнародна співпраця продовжується. Обіцяють посилення роботи.
- Нагадали про підтримку програми «1000 годин українського контенту». Планується підтримка проєктів, що популяризують українську культурну спадщину, зокрема через документальні та художні фільми
Влітку чотири нові україномовні аудіогіди з'явилися у музеях Амстердама, Португалії, Угорщини та Берліна.
Біля Державного музею іграшки в Києві встановили артоб'єкт "Яворівська пташка", що є збільшеною копією традиційної яворівської іграшки. Подію приурочили до Дня захисників і захисниць України.
