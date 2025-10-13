$41.600.10
У Києві біля Державного музею іграшки відкрили артоб’єкт "Яворівська пташка"

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Біля Державного музею іграшки в Києві встановили артоб'єкт "Яворівська пташка", що є збільшеною копією традиційної яворівської іграшки. Подію приурочили до Дня захисників і захисниць України, а також відкрили виставку "Яворівська забавка – елемент нематеріальної культурної спадщини України".

У Києві біля Державного музею іграшки відкрили артоб’єкт "Яворівська пташка"

У столиці біля Державного музею іграшки відкрили артоб’єкт "Яворівська пташка" - збільшену копію традиційної яворівської іграшки зі Львівщини. Її виготовляють з осики, а розпис виконують у стилі "вербівка". Яворівська іграшка внесена до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, передає УНН.

Деталі

Подію приурочили до Дня захисників і захисниць України. Це частина масштабного проєкту з розвитку та популяризації культурних традицій Яворівщини, який реалізується за підтримки Українського культурного фонду та Благодійного фонду "МХП-Громаді".

"Один зі стратегічних напрямків – це підтримка культури в Україні. Це підтримка не тільки іграшок: вистави, концерти – це все те, що робить нас українцями. Це те, що дозволяє нам залишатися самобутніми та незалежними", - коментужє директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

За його словами, до проєкту залучені ветерани, які допомагають відновлювати культурну спадщину.

"В кожен проект ми намагаємося вкласти сенси, і в цьому проекті був великий сенс, тому що ветерани, які повертаються додому, допомагають відновлювати одну з культурних пам’яток України. І така синергія – це якраз те, що ми шукаємо в інших проектах... І ми будемо стимулювати, щоб ветерани, повертаючись, розвивали і культуру, і соціальну сферу, і підприємництво", - додає Пахолюк.

У музеї також відкрилася виставка "Яворівська забавка – елемент нематеріальної культурної спадщини України". Тут представлено вироби з деревини, глини та навіть сиру.

"Іграшка – це зрозуміло всім. Можливо, не кожна людина зрозуміє мистецтво, а іграшку розуміють всі, бо всі були дітьми і це - просто", – зазначила директорка Державного музею іграшки Юлія Кобас.

Вона підкреслила, що яворівська іграшка викликає неповторні емоції.

"Народна іграшка викликає неповторні емоції, бо це – наша культура, завдяки іграшці можна познайомитися з тим, яким буває дитинство взагалі, чим ми колись гралися, чим бавилися, які бувають розписи. Дивують наші іграшки унікальні з сиру, з деревини, з глини.

Яворівська іграшка – це завжди свято, це дуже красиво і це дає надію на краще", – додала вона.

Проєкт також передбачає створення культурного простору-майстерні в селищі Івано-Франкове.

"Основною нашою метою є створення конкурентного сучасного продукту, що базується на основі давніх традицій нашого краю. Все – заради того, щоб максимально його популяризувати, щоб він був доступний і відомий далеко за межами нашого краю", – пояснив керівник проєкту Олег Хромчак.

Володимир Панченко, керівник відділу з впровадження національних проєктів, наголосив на важливості співпраці з Українським культурним фондом.

"Нам надзвичайно важливо, що це все можливо стало завдяки об’єднанню Українського культурного фонду, благодійного фонду "МХП-громаді"... Ми вважаємо, що культура і наша ідентичність ворог в першу чергу хоче знищити у нас і це – саме те, що робить нас саме українцями", - підкреслив він.

Організатори впевнені, що "Яворівська пташка" - це не лише артоб’єкт, а й символ стійкості, відродження та збереження українських традицій, які допомагають громадам відновлюватися навіть у найважчі часи.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

Лілія Подоляк

СуспільствоКультура
благодійність
Forbes
ПрАТ МХП
Україна