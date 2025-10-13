$41.600.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве возле Государственного музея игрушки открыли арт-объект "Яворовская птичка"

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Возле Государственного музея игрушки в Киеве установили арт-объект "Яворовская птичка", являющийся увеличенной копией традиционной яворовской игрушки. Событие приурочили ко Дню защитников и защитниц Украины, а также открыли выставку "Яворовская забавка – элемент нематериального культурного наследия Украины".

В Киеве возле Государственного музея игрушки открыли арт-объект "Яворовская птичка"

В столице возле Государственного музея игрушки открыли арт-объект "Яворовская птичка" - увеличенную копию традиционной яворовской игрушки из Львовщины. Ее изготавливают из осины, а роспись выполняют в стиле "вербовка". Яворовская игрушка внесена в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины, передает УНН.

Детали

Событие приурочили ко Дню защитников и защитниц Украины. Это часть масштабного проекта по развитию и популяризации культурных традиций Яворовщины, который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Одно из стратегических направлений – это поддержка культуры в Украине. Это поддержка не только игрушек: спектакли, концерты – это все то, что делает нас украинцами. Это то, что позволяет нам оставаться самобытными и независимыми", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

По его словам, к проекту привлечены ветераны, которые помогают восстанавливать культурное наследие.

"В каждый проект мы стараемся вложить смыслы, и в этом проекте был большой смысл, потому что ветераны, которые возвращаются домой, помогают восстанавливать одну из культурных памятников Украины. И такая синергия – это как раз то, что мы ищем в других проектах... И мы будем стимулировать, чтобы ветераны, возвращаясь, развивали и культуру, и социальную сферу, и предпринимательство", - добавляет Пахолюк.

В музее также открылась выставка "Яворовская забавка – элемент нематериального культурного наследия Украины". Здесь представлены изделия из дерева, глины и даже сыра.

"Игрушка – это понятно всем. Возможно, не каждый человек поймет искусство, а игрушку понимают все, потому что все были детьми и это - просто", – отметила директор Государственного музея игрушки Юлия Кобас.

Она подчеркнула, что яворовская игрушка вызывает неповторимые эмоции.

"Народная игрушка вызывает неповторимые эмоции, потому что это – наша культура, благодаря игрушке можно познакомиться с тем, каким бывает детство вообще, чем мы когда-то играли, чем забавлялись, какие бывают росписи. Удивляют наши уникальные игрушки из сыра, из дерева, из глины.

Яворовская игрушка – это всегда праздник, это очень красиво и это дает надежду на лучшее", – добавила она.

Проект также предусматривает создание культурного пространства-мастерской в поселке Ивано-Франково.

"Основной нашей целью является создание конкурентного современного продукта, основанного на древних традициях нашего края. Все – ради того, чтобы максимально его популяризировать, чтобы он был доступен и известен далеко за пределами нашего края", – пояснил руководитель проекта Олег Хромчак.

Владимир Панченко, руководитель отдела по внедрению национальных проектов, подчеркнул важность сотрудничества с Украинским культурным фондом.

"Нам чрезвычайно важно, что это все стало возможным благодаря объединению Украинского культурного фонда, благотворительного фонда "МХП-Громаді"... Мы считаем, что культуру и нашу идентичность враг в первую очередь хочет уничтожить у нас и это – именно то, что делает нас именно украинцами", - подчеркнул он.

Организаторы уверены, что "Яворовская птичка" - это не только арт-объект, но и символ стойкости, возрождения и сохранения украинских традиций, которые помогают общинам восстанавливаться даже в самые трудные времена.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП
Украина