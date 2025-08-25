$41.280.07
Українські аудіогіди з'явилися у чотирьох нових музеях світу

Київ • УНН

 • 312 перегляди

У серпні чотири нові україномовні аудіогіди з'явилися у музеях Амстердама, Португалії, Угорщини та Берліна. Це стало частиною проєкту першої леді Олени Зеленської з українізації світових пам'яток.

Українські аудіогіди з'явилися у чотирьох нових музеях світу

У світі з’явилися ще чотири україномовні аудіогіди - Олена ЗеленськаУ серпні українська мова зазвучала в чотирьох нових культурних локаціях: Музеї Рембрандта в Амстердамі, Музеї Лагоса в Португалії, музеї імені Мігая Мункачі в Угорщині та Берлінській картинній галереї. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, яка реалізує проєкт українізації світових пам’яток, передає УНН.

Деталі

Упродовж серпня у світі з’явилися ще чотири україномовні аудіогіди. Зокрема, аудіоекскурсії українською тепер доступні:

  • в Музеї Рембрандта в Амстердамі (Нідерланди) – єдиному музеї у світі, що повністю присвячений життю та творчості художника;
    • в Музеї Лагоса (муніципалітет Португалії в регіоні Алгарве), відомого своєю морською історією;
      • в Музеї імені Мігая Мункачі в місті Бекешчаба (Угорщина), де зберігаються археологічні знахідки скіфської, сарматської та аварської епох;
        • у Берлінській картинній галереї (Німеччина), де експонуються твори Яна ван Ейка, Брейгеля, Дюрера, Гольбейна, Боттічеллі, Рафаеля, Тіціана, Караваджо, Рубенса та Рембрандта.

          Українська як мова культури, мистецтва, діалогу цивілізацій та спільних цінностей. Все це – про проєкт українських аудіогідів, який масштабуємо у провідних музеях і пам’ятках світу. Українська об’єднує весь цивілізований світ

          – зазначила перша леді.

          Загалом доступні 106 аудіогідів у музеях, галереях та історико-культурних об’єктах 55 країн.

          Альона Уткіна

