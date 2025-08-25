Украинские аудиогиды появились в четырех новых музеях мира
Киев • УНН
В августе четыре новых украиноязычных аудиогида появились в музеях Амстердама, Португалии, Венгрии и Берлина. Это стало частью проекта первой леди Елены Зеленской по украинизации мировых достопримечательностей.
В мире появилось еще четыре украиноязычных аудиогида - Елена Зеленская. В августе украинский язык зазвучал в четырех новых культурных локациях: Музее Рембрандта в Амстердаме, Музее Лагоса в Португалии, музее имени Михая Мункачи в Венгрии и Берлинской картинной галерее. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая реализует проект украинизации мировых памятников, передает УНН.
Детали
В течение августа в мире появилось еще четыре украиноязычных аудиогида. В частности, аудиоэкскурсии на украинском теперь доступны:
- в Музее Рембрандта в Амстердаме (Нидерланды) – единственном музее в мире, полностью посвященном жизни и творчеству художника;
- в Музее Лагоса (муниципалитет Португалии в регионе Алгарве), известного своей морской историей;
- в Музее имени Михая Мункачи в городе Бекешчаба (Венгрия), где хранятся археологические находки скифской, сарматской и аварской эпох;
- в Берлинской картинной галерее (Германия), где экспонируются произведения Яна ван Эйка, Брейгеля, Дюрера, Гольбейна, Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Рубенса и Рембрандта.
Украинский как язык культуры, искусства, диалога цивилизаций и общих ценностей. Все это – о проекте украинских аудиогидов, который масштабируем в ведущих музеях и памятниках мира. Украинский объединяет весь цивилизованный мир
Всего доступны 106 аудиогидов в музеях, галереях и историко-культурных объектах 55 стран.
В музеях Бельгии и Германии появились украиноязычные аудиогиды30.09.24, 18:22 • 14607 просмотров