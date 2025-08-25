Украинские аудиогиды появились в четырех новых музеях мира

$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 1466 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 37808 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 29906 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 31266 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 126040 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 126498 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 55495 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 59810 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 62928 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 49927 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени
УНН Lite
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
Украинские аудиогиды появились в четырех новых музеях мира

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В августе четыре новых украиноязычных аудиогида появились в музеях Амстердама, Португалии, Венгрии и Берлина. Это стало частью проекта первой леди Елены Зеленской по украинизации мировых достопримечательностей.

Украинские аудиогиды появились в четырех новых музеях мира

В мире появилось еще четыре украиноязычных аудиогида - Елена Зеленская. В августе украинский язык зазвучал в четырех новых культурных локациях: Музее Рембрандта в Амстердаме, Музее Лагоса в Португалии, музее имени Михая Мункачи в Венгрии и Берлинской картинной галерее. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая реализует проект украинизации мировых памятников, передает УНН.

Детали

В течение августа в мире появилось еще четыре украиноязычных аудиогида. В частности, аудиоэкскурсии на украинском теперь доступны:

  • в Музее Рембрандта в Амстердаме (Нидерланды) – единственном музее в мире, полностью посвященном жизни и творчеству художника;
    • в Музее Лагоса (муниципалитет Португалии в регионе Алгарве), известного своей морской историей;
      • в Музее имени Михая Мункачи в городе Бекешчаба (Венгрия), где хранятся археологические находки скифской, сарматской и аварской эпох;
        • в Берлинской картинной галерее (Германия), где экспонируются произведения Яна ван Эйка, Брейгеля, Дюрера, Гольбейна, Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Рубенса и Рембрандта.

          Украинский как язык культуры, искусства, диалога цивилизаций и общих ценностей. Все это – о проекте украинских аудиогидов, который масштабируем в ведущих музеях и памятниках мира. Украинский объединяет весь цивилизованный мир

          – отметила первая леди.

          Всего доступны 106 аудиогидов в музеях, галереях и историко-культурных объектах 55 стран.

          Алена Уткина

          Культура
          Амстердам
          Германия
          Нидерланды
          Португалия
          Венгрия
          Украина
          Елена Зеленская
          Берлин