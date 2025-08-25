Украинские аудиогиды появились в четырех новых музеях мира

В мире появилось еще четыре украиноязычных аудиогида - Елена Зеленская. В августе украинский язык зазвучал в четырех новых культурных локациях: Музее Рембрандта в Амстердаме, Музее Лагоса в Португалии, музее имени Михая Мункачи в Венгрии и Берлинской картинной галерее. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая реализует проект украинизации мировых памятников, передает УНН.

В течение августа в мире появилось еще четыре украиноязычных аудиогида. В частности, аудиоэкскурсии на украинском теперь доступны:

Украинский как язык культуры, искусства, диалога цивилизаций и общих ценностей. Все это – о проекте украинских аудиогидов, который масштабируем в ведущих музеях и памятниках мира. Украинский объединяет весь цивилизованный мир