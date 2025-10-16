В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф
В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин звернув увагу на можливі зв’язки популярного мультфільму "Маша і Ведмідь" з країною-агресором та закликав накласти на нього санкції. Політик підкреслив, що навіть адаптований український переклад не приховує імперських наративів та мілітаризації контенту, характерних для російської пропаганди. Про це Юрчишин написав у своєму Facebook, пише УНН.
Мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить рф, аби вдертися в мізки нашим дітям. Батьки часто не звертають уваги, що вмикають малечі в YouTube. Мусимо вичистити це поле від російського контенту та стимулювати створення свого продукту
Раніше в мультфільмі виявили ознаки російської пропаганди: головна героїня завжди залишається безкарною, а в кількох епізодах з’являється у радянській "фуражці" та шапці танкіста.
У відповіді на звернення Юрчишина Національна поліція підтвердила ймовірні зв’язки з рф: офіційні ресурси мультфільму вказують на соцмережу VK (заблоковану в Україні), а сайт розміщений на російському домені, хоча відбувається перенаправлення на нібито нейтральний домен.
Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації йдуть російській анімаційній студії
Він також повідомив, що у разі застосування санкцій Нацполіція готова брати участь у обмеженні доступу до контенту, а Кабінет Міністрів уже надіслав відповідні доручення СБУ, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС та МКСК.
За оцінками видання The Times, персонаж Маші може сприйматися як "м’яка сила" рф, а мультфільм використовується для формування певних цінностей у дітей ще з раннього віку.
