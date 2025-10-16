В Украине призывают наложить санкции на мультфильм "Маша и Медведь" из-за связей с РФ
Киев • УНН
В Украине могут запретить российский мультсериал "Маша и Медведь", об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин обратил внимание на возможные связи популярного мультфильма "Маша и Медведь" со страной-агрессором и призвал наложить на него санкции. Политик подчеркнул, что даже адаптированный украинский перевод не скрывает имперских нарративов и милитаризации контента, характерных для российской пропаганды. Об этом Юрчишин написал в своем Facebook, пишет УНН.
Детали
Мультфильмы – это огромное поле работы, куда заходит рф, чтобы внедриться в мозги нашим детям. Родители часто не обращают внимания, что включают малышам в YouTube. Должны вычистить это поле от российского контента и стимулировать создание своего продукта
Ранее в мультфильме обнаружили признаки российской пропаганды: главная героиня всегда остается безнаказанной, а в нескольких эпизодах появляется в советской "фуражке" и шапке танкиста.
В ответе на обращение Юрчишина Национальная полиция подтвердила вероятные связи с рф: официальные ресурсы мультфильма указывают на соцсеть VK (заблокированную в Украине), а сайт размещен на российском домене, хотя происходит перенаправление на якобы нейтральный домен.
Есть еще сугубо экономический фактор: деньги с монетизации идут российской анимационной студии
Он также сообщил, что в случае применения санкций Нацполиция готова участвовать в ограничении доступа к контенту, а Кабинет Министров уже направил соответствующие поручения СБУ, Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, СНБО, МВД и МКСК.
По оценкам издания The Times, персонаж Маши может восприниматься как "мягкая сила" рф, а мультфильм используется для формирования определенных ценностей у детей еще с раннего возраста.
