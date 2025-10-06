YouTube заблокировал каналы Мураева и Балашова за распространение дезинформации

YouTube заблокировал каналы подсанкционного политика Евгения Мураева и бывшего народного депутата Геннадия Балашова. Эти ресурсы распространяли пророссийские месседжи и дезинформацию.

YouTube заблокировал два канала подсанкционного политика Евгения Мураева, а также канал бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, которые распространяли российскую дезинформацию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН. YouTube заблокировал два канала подсанкционного политика Евгения Мураева, а также новый канал бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова. Эти ресурсы распространяли пророссийские месседжи и дезинформацию - говорится в сообщении. В ЦПД напомнили, что Евгений Мураев - бывший народный депутат и владелец телеканала "НАШ". В отношении него введены санкции СНБО, введенные в действие указом Президента Украины. Также Мураев является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене. Геннадий Балашов - экс-нардеп, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины, против него в Украине возбуждено уголовное производство. В отношении Балашова введены санкции СНБО, введенные в действие указом Президента Украины от 20 июля 2025 года. Напомним Популярная платформа TikTok заблокировала два аккаунта подсанкционного политика Евгения Мураева, которые систематически распространяли пророссийскую пропаганду и дезинформацию. Сейчас политик пытается восстановить присутствие через резервный канал, но и он обречен на закрытие.