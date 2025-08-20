TikTok остаточно закриває проросійські канали Мураєва

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 1626 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 8238 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 9142 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 43058 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 22090 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 24691 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 26120 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 136464 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 119408 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 109486 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
49%
744мм
Популярнi новини
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 19042 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 29221 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 20137 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 22587 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 11869 перегляди
Публікації
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 8230 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 43006 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 136445 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 119387 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 81102 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 5954 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 11962 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 28834 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 63547 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 126694 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Нафта
Долар США
Fox News

TikTok остаточно закриває проросійські канали Мураєва

Київ • УНН

 • 556 перегляди

TikTok заблокував два акаунти Євгенія Мураєва через поширення проросійської дезінформації. Політик перебуває під санкціями РНБО та підозрюється у державній зраді.

TikTok остаточно закриває проросійські канали Мураєва

Популярна платформа TikTok заблокувала два акаунти підсанкційного політика Євгенія Мураєва, які систематично поширювали проросійську пропаганду та дезінформацію. Наразі політик намагається відновити присутність через резервний канал, але і він приречений на закриття.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Соціальна мережа TikTok заблокувала два акаунти колишнього народного депутата та власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва. Причиною стало поширення проросійських меседжів та дезінформації, що суперечить політиці платформи щодо контенту, який підриває безпеку користувачів та державні інтереси.

Мураєв вже створив резервний канал, але експерти прогнозують, що він теж буде заблокований у найближчому майбутньому. Нагадаємо, що політик перебуває під санкціями РНБО, введеними в дію указом Президента України, і є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.

25 липня 2023 року Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру в державній зраді колишньому народному депутату Євгену Мураєву.

Як встановило слідство, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Рада національної безпеки і оборони України
TikTok
Служба безпеки України
Україна