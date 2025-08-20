TikTok остаточно закриває проросійські канали Мураєва
Київ • УНН
TikTok заблокував два акаунти Євгенія Мураєва через поширення проросійської дезінформації. Політик перебуває під санкціями РНБО та підозрюється у державній зраді.
Популярна платформа TikTok заблокувала два акаунти підсанкційного політика Євгенія Мураєва, які систематично поширювали проросійську пропаганду та дезінформацію. Наразі політик намагається відновити присутність через резервний канал, але і він приречений на закриття.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
Соціальна мережа TikTok заблокувала два акаунти колишнього народного депутата та власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва. Причиною стало поширення проросійських меседжів та дезінформації, що суперечить політиці платформи щодо контенту, який підриває безпеку користувачів та державні інтереси.
Мураєв вже створив резервний канал, але експерти прогнозують, що він теж буде заблокований у найближчому майбутньому. Нагадаємо, що політик перебуває під санкціями РНБО, введеними в дію указом Президента України, і є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.
25 липня 2023 року Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру в державній зраді колишньому народному депутату Євгену Мураєву.
Як встановило слідство, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.