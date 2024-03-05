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The Guardian

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Завершено слідство щодо екснардепа Мураєва

Київ • УНН

 • 22192 перегляди

Колишнього народного депутата Євгена Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність.

Завершено слідство щодо екснардепа Мураєва

Екснардепа - власника заблокованого проросійського телеканалу Євгена Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність.  Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо Мураєва. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора та СБУ.  

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь рф

- йдеться у повідомленні СБУ. 

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як встановило слідство, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.

Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення рф.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. 

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Мураєву загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Восени 2022 року правоохоронці провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві. 

Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій. 

У липні 2023 року Мураєву повідомили про підозру в держзраді. 

Тетяна Краєвська

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