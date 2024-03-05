Завершено слідство щодо екснардепа Мураєва
Київ • УНН
Колишнього народного депутата Євгена Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність.
Екснардепа - власника заблокованого проросійського телеканалу Євгена Мураєва судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо Мураєва. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора та СБУ.
Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь рф
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Як встановило слідство, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.
Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення рф.
У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.
На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Мураєву загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Восени 2022 року правоохоронці провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві.
Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.
У липні 2023 року Мураєву повідомили про підозру в держзраді.