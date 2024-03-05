Завершено следствие в отношении экс-нардепа Мураева

Экс-нардепа - владельца заблокированного пророссийского телеканала Евгения Мураева будут судить за государственную измену и информационно-подрывную деятельность. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Мураева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.

Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности в пользу рф - говорится в сообщении СБУ.

Обвинительный акт направлен в суд.

Как установило следствие, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.

Таким образом он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).



Мураеву грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Осенью 2022 года правоохранители провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве.

Во время следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

В июле 2023 года Мураеву сообщили о подозрении в госизмене.