Завершено следствие в отношении экс-нардепа Мураева
Киев • УНН
Бывшего народного депутата Евгения Мураева будут судить за государственную измену и информационно-подрывную деятельность.
Экс-нардепа - владельца заблокированного пророссийского телеканала Евгения Мураева будут судить за государственную измену и информационно-подрывную деятельность. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Мураева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.
Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности в пользу рф
Обвинительный акт направлен в суд.
Как установило следствие, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.
Таким образом он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ.
В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.
На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Мураеву грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним
Осенью 2022 года правоохранители провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве.
Во время следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
В июле 2023 года Мураеву сообщили о подозрении в госизмене.
Завершено следствие в отношении экс-нардепа Мураева
Бывшего народного депутата Евгения Мураева будут судить за государственную измену и информационно-подрывную деятельность.
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