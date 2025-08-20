$41.360.10
TikTok окончательно закрывает пророссийские каналы Мураева

Киев • УНН

 • 542 просмотра

TikTok заблокировал два аккаунта Евгения Мураева из-за распространения пророссийской дезинформации. Политик находится под санкциями СНБО и подозревается в государственной измене.

TikTok окончательно закрывает пророссийские каналы Мураева

Популярная платформа TikTok заблокировала два аккаунта подсанкционного политика Евгения Мураева, которые систематически распространяли пророссийскую пропаганду и дезинформацию. Сейчас политик пытается восстановить присутствие через резервный канал, но и он обречен на закрытие.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Социальная сеть TikTok заблокировала два аккаунта бывшего народного депутата и владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева. Причиной стало распространение пророссийских месседжей и дезинформации, что противоречит политике платформы относительно контента, который подрывает безопасность пользователей и государственные интересы.

Мураев уже создал резервный канал, но эксперты прогнозируют, что он тоже будет заблокирован в ближайшем будущем. Напомним, что политик находится под санкциями СНБО, введенными в действие указом Президента Украины, и является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене.

25 июля 2023 года Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Евгению Мураеву.

Как установило следствие, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.

Степан Гафтко

